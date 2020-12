जे सोबत येतील त्यांच्यासह भीमा परिवार ताकदीने लढवणार 76 ग्रामपंचायती : धनंजय महडिक 

मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ तालुक्‍यात होऊ घातलेल्या 76 ग्रामपंचायती भीमा परिवार व भाजप तसेच जे बरोबर येतील त्यांना घेऊन पूर्ण ताकदीनिशी लढविणार असल्याची माहिती माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिली. सध्या मोहोळ तालुक्‍यातील 76 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ग्रामपंचायतीवर राष्ट्रवादीचा जरी वरचष्मा राहिला असला तरी भीमा परिवारानेही अनेक ग्रामपंचायतींवर आपला झेंडा फडकावला होता. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका लढवून निम्मी - निम्मी सत्ता हस्तगत केली होती. त्या माध्यमातून तालुक्‍यात अनेक विकासकामे झाली आहेत. येत्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका या ग्रामपंचायतीप्रमाणे लढविणार असल्याचे माजी खासदार श्री. महाडिक यांनी सांगितले. तालुक्‍यात भीमा परिवाराची मोठी ताकद आहे. भीमा परिवार, भाजप, समविचारी पक्ष व जे बरोबर येतील त्यांना सोबत घेऊन ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लढविण्यात येणार आहेत. त्या अनुषंगाने कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याच्या सूचनाही दिल्या असल्याचे श्री. महाडिक यांनी सांगितले. लवकरच एका बैठकीचे आयोजन करून कार्यकर्त्यांशी चर्चा करणार असून, त्यांची मते जाणून घेण्यात येणार आहेत व पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे भीमा परिवारात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची रंगीत तालीम असल्याचेही श्री. महाडिक यांनी या वेळी सांगीतले. या वेळी कारखान्याचे उपाध्यक्ष सतीश जगताप, गावतील प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Former MP Dhananjay Mahadik said that Bhima Parivar will contest the Gram Panchayat elections with all its might