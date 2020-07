महापालिका हद्दीत चौघांचा मृत्यू, 126 नवे कोरोनाबाधित 

सोलापूर : सोलापूर महापालिका हद्दीत बुधवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत नव्या 126 कोरोनाबाधित रुग्णांची भर पडली आहे. चार जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. सोलापूर शहरातील एकूण बाधितांची संख्या आता चार हजार 178 झाली असून सोलापूर महापालिका हद्दीतील 337 व्यक्तींचा आत्तापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. बुधवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरणा चाचणीचे 999 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 873 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 126 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. 39 जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. आज नव्याने सापडलेल्या कोरोनाबाधित रूग्णांमध्ये संतोष नगर बाळे एक, नळ बाजार चौक, विद्यानगर उत्तर सदर बझार, लक्ष्मी चौक जुना विडी घरकुल, योगेश्वरनगर देगाव, सिद्धिविनायक रेसिडेन्सी दमाणीनगर, साईनगर होटगी रोड 1, शंकरनगर होटगी रोड, स्वामी विवेकानंद नगर हत्तुरे वस्ती, यशोधरा नगर ओमकार सोसायटी, बसवेश्वर नगर होटगी रोड, किर्लोस्कर कारखान्या जवळ होटगी रोड, शंकर नगर होटगी रोड, मजरेवाडी, जानकीनगर जुळे सोलापूर, कुमठा, कोळी सोसायटी इंदिरा नगर विजापूर रोड, साठे चाळ बुधवार पेठ, मारुती गल्ली बाळे, हराळय्यानगर, कमलानगर विजापूर रोड, प्रताप नगर विजापूर रोड, दक्षिण कसबा, सेटलमेंट फ्री कॉलनी नंबर 1, सिव्हिल क्वॉर्टर, शाहीर वस्ती, आयोध्या नगर, जानकी नगर, म्हाडा विजापूर रोड, लक्ष्मीनगर हत्तुरे वस्ती, सेटलमेंट फ्री कॉलनी नंबर 6, जेलरोड नियर काळी मशीद जवळ, आनंद नगर मजरेवाडीइ दोंदे नगर, सिंधू विहार, सलगरवाडी देगाव रोड, रईस आपार्टमेंट होटगी रोड, दमाणीनगर, सैफुल, कमलेश नगर बार्शी रोड, एकता नगर, अशोक चौक, स्वामी समर्थ हौसिंग सोसायटी समर्थ चौक, उत्तर कसबा, विष्णू मिल देगाव नाका, तिरंगा आपारमेंट दमाणीनगर, गिरीजा आपार्टमेंट दमाणीनगर, एनजी मिल चाळ, मारुती गल्ली बाळे, शिवाजी नगर बाळे, जय भिम नगर बाळे, नामदेव सोसायटी बाळे, खडक गल्ली बाळे, पाटील नगर बाळे, एसआरपी कॅम्प विजापूर रोड, सिद्धेश्वर नगर विजापूर रोड, मंजुषा हौसिंग सोसायटी विकास नगर, आसरा हौसिंग सोसायटी, यशदिप अपार्टमेंट रेल्वेलाईन, रोहिणी नगर भाग नंबर तीन, कुमठा मड्डी वस्ती, कुमठा तांडा, सेटलमेंट फ्री कॉलनी नंबर 2, नरेंद्र नगर सैफुल, बहुरुपी नगर विजपुर रोड, सुंदरम नगर, सेटलमेंट फ्री कॉलनी, मौलाली चौक, मार्कंडेय नगर, व्यंकटेश नगर अक्कलकोट रोड, विना रेसिडेन्सी बाळे, कोळी हाउसिंग सोसायटी, गांधी नगर अक्कलकोट रोड, शशिकला नगर नई जिंदगी, विद्या नगर शेळगी या भागात आज नव्याने कोरणा बाधित रुग्ण आढळले आहेत.

Web Title: Four deaths in municipal area, 126 new corona affected