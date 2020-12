जेऊर रेल्वे स्टेशनवरून चारशे टन शेतमाल पोचला दिल्ली बाजारपेठेत ! 

चिखलठाण (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी जेऊर रेल्वे स्टेशनवरून किसान रेलच्या माध्यमातून नोव्हेंबर महिन्यात चारशे टन फळे दिल्ली बाजारपेठेला पाठवली आहेत. शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या या प्रतिसादाची दखल घेत रेल्वेमंत्र्यांनी आपल्या फेसबुक पेज व ट्‌विटच्या माध्यमातून जेऊर स्टेशनवरील शेतमाल वाहतुकीचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. करमाळा तालुक्‍यातील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून निर्यातक्षम केळी, पेरू, सीताफळ, चिक्कू, लिंबू, बोर अशी पिके घेतात. आजपर्यंत त्यांची विक्री सोलापूर, पुणे, मुंबई व स्थानिक बाजारपेठेत करत होते. या फळपिकांना दिल्ली बाजारपेठेत मागणी असूनही वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ व होणारा खर्च यामुळे हा माल पाठवता येत नव्हता. 28 ऑक्‍टोबरपासून किसान रेल्वेची सुविधा जेऊर स्टेशनवर सुरू झाली. आजपर्यंत या माध्यमातून 400 टन माल पाठवला गेला आहे, तर सोमवारी (30 नोव्हेंबर) एका वेळी 150 टन केळी, पेरू, चिक्कू पाठवण्यात आला आहे. रेल्वे सुविधेमुळे शेतकऱ्यांच्या वेळ व वाहतूक खर्चात बचत होत असून, दिल्ली बाजारपेठेत दरही चांगला मिळत आहे. जेऊर रेल्वे स्टेशनवर शेतकऱ्यांच्या मिळत असलेल्या प्रतिसादाबद्दल व शेतकऱ्यांना होत असलेल्या फायद्याबद्दल रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी आपल्या अधिकृत फेसबुक पेजवर पोस्ट करून व ट्‌विट करून याचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. जेऊर रेल्वे स्टेशनवरून किसान रेल्वे सुविधा सुरू झाल्यामुळे आम्ही आमचा माल दिल्ली बाजारपेठेत पाठवू शकलो. पुणे येथे माल पाठवण्यासाठी होणाऱ्या खर्चातच माल दिल्ली बाजारपेठेत जातो. आमच्या पेरूला स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा दीडपट ते दुप्पट दर मिळत आहे.

पेरू उत्पादक शेतकरी, शेटफळ, ता करमाळा किसान रेल्वे सुरू होण्यापूर्वीही माल मोटारीने आम्ही केळी दिल्लीला पाठवत होतो. परंतु रेल्वे वाहतुकीसाठी सवलतीचा दर असल्याने वाहतूक खर्च कमी होत असून, चोवीस तासात माल पोचत आसल्याने मालाचा दर्जा राखण्यासाठी मदत होत आहे. परिणामी दरही चांगला मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा फायदा होत आहे.

