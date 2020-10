कुर्डुवाडी बाह्यवळण रस्त्यावर कार व छोटी मालवाहतूक गाडी यांच्यात समोरासमोर धडक; चार जखमी 

कुर्डुवाडी (सोलापूर) : कार आणि छोटी माल वाहतूक गाडी यांच्यात समोरासमोर झालेल्या धडकेत दोघेजण गंभीर जखमी तर दोघे किरकोळ जखमी झाले आहेत. ही घटना आज (शनिवारी) कुर्डुवाडी येथील बाह्यवळण रस्त्यावरील पंढरपूर सर्कल चौकाजवळ दुपारी एकच्या सुमारास घडली. चौघांवर कुर्डुवाडी येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोडनिंबकडून आलेली छोटी माल वाहतूक गाडी (एमएच 25 एजे 2519) व बारामतीकडून बार्शीकडे निघालेली कार (एमएच 12 एफके 4701) यांच्यामध्ये समोरासमोर जोराची धडक झाली. यामध्ये माल वाहतूक गाडीतील चालक म्हणून बाळू जालंदर सौदाळे (वय 35, रा. वाघेगव्हाण, ता. परंडा) व कल्याण एकनाथ चव्हाण (वय 65, रा. लव्हे, ता. माढा) हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. कारमधील जखमी झालेल्यांमध्ये अजित गोरे (वय 30, रा. बारामती) व संदीप म्हेत्रे (वय 25, रा. डोर्लेवाडी, ता. बारामती) यांचा सामावेश आहे. अपघात झाल्यानंतर लगेच तेथे उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी जखमींना मदत केली. माल वाहतूक गाडी धडकेनंतर उलटली होती. त्यामधील दोघे गाडीतच अडकले होते. तेथे आलेल्या नागरिकांनी गाडी ट्रॅक्‍टरच्या साह्याने खेचून आत अडकलेल्यांना बाहेर काढून बालाजी कोळेकर यांच्या सहाय्याने खासगी दवाखान्यात दाखल केले. अपघातामुळे पोलिस सागर सुरवसे, फुलन कस्तुरे, मेघना आगवणे, सिद्धनाथ वल्टे यांनी घटनास्थळी जाऊन वाहतूक सुरळीत केली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Four persons were injured in an accident on Kurduwadi bypass road