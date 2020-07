अक्कलकोटमध्ये रॅपिड अँटीजन टेस्टमध्ये आढळले चार पॉझिटिव्ह 

अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट तालुक्‍यात रविवारी नवीन तीन कोरोनाबधित रुग्ण आढळले असून शनिवारी घेतलेल्या रॅपिड अँटीजन टेस्टमध्ये एकूण चार पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले असून त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार सुरू असल्याची माहिती, अशी माहिती तहसीलदार अंजली मरोड यांनी दिली आहे.

आज सकाळी आढळलेल्या कोरोनाबधित रुग्णांत कुरनूर, कर्जाळ आणि मैंदर्गी या तीन ठिकाणी प्रत्येकी एक रुग्ण आढळला आहेत. दरम्यान शनिवारी अक्कलकोटला प्रथमच रॅपिड अँटीजन टेस्टचा प्रारंभ करण्यात आला होता. त्यावेळी एकूण दहा जणांच्या टेस्ट घेण्यात आल्या त्यात चार जणांचे अहवाल पॉझीटिव्ह आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना झालेल्या विषाणूची बाधा आणि रुग्णांची प्रतिकार शक्ती समजून त्यांच्यावर प्राथमिक अवस्थेत उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. त्यानंतर त्यांचे स्वॅब घेऊन चाचणी केली जाणार आहे. रॅपिड अँटीजन टेस्टचा अहवाल पाच मिनिटे ते वीस मिनिटे एवढ्या जलद वेळेत मिळत आहे. त्यामुळे उपचार करण्यात सुलभता आली आहे. दरम्यान आज कोव्हिड सेंटर, अक्कलकोट येथे उपचार घेणाऱ्या एकूण 19 जणांना बरे वाटत असल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले. आता अक्कलकोट तालुक्‍यात एकूण कोरोनाबधित रुग्णांची संख्या 159 झाली आहे. संपादन : वैभव गाढवे

