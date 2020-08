सोलापूर : शहरात कोरोनाने मृत होणाऱ्या रुग्णांचा टक्‍का कमी झाला आहे. मात्र, दररोज 50 च्या सरासरीने रुग्णांची भर पडू लागली आहे. तरीही टेस्टिंगचे प्रमाण वाढलेले नाही. मंगळवारी (ता. 11) प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार 690 व्यक्‍तींच्या अहवालातून 60 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात दररोज तीन हजारांहून अधिक व्यक्‍तींची टेस्ट केली जात असून त्यातून सरासरी तीनशे रुग्ण आढळत आहेत. दुसरीकडे मात्र, शहरातील टेस्टिंग कमी झाले आहे. ठळक बाबी... शहरातील 38 हजार 891 व्यक्‍तींची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात पाच हजार 520 रुग्णांना झाला कोरोना

शहरातील चार हजार 169 रुग्णांची कोरोनावर मात; आज 104 रुग्ण घरी परतले

आतापर्यंत 383 रुग्णांचा मृत्यू; 968 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार

अक्‍कलकोट रोडवरील नितीन नगर, क्रांती सैनिक सोसायटी, हराळे नगर, अशोक नगर, महालक्ष्मी नगर, समर्थ सोसायटी (विजयपूर रोड), सुंदर नगर, रेल्वे लाईन, देशमुख वस्ती, आर्य चाणक्‍य नगर (जुळे सोलापूर), गदगी नगर (हैदराबाद रोड), पाटील नगर, वसंत विहार, हब्बू वस्ती, चेतना बिल्डिंग (शेटे नगर), चातक सोसायटी, सरस्वती चौक (लष्कर), कृष्णा पार्क (आरटीओ कार्यालयाजवळ), गरिबी हटाव झोपडपट्टी क्र-एक, शंकर नगर (होटगी रोड), हनुमान मंदिराजवळ, लक्ष्मी मंदिराजवळ (कल्याण नगर), हजरत बिलाल नगर, प्रियंका नगर (सैफूल), समर्थ सोसायटी (एसआरपी कॅम्प), आदर्श नगर, महात्मा फुले नगर (मजरेवाडी), भैय्या चौक येथे नव्या रुग्णांची भर पडली आहे.

एसआरपी कॅम्प शासकीय वसाहतील 17 रुग्ण

शहरात आज नव्याने 60 रुग्णांची भर पडली आहे. त्यामध्ये कल्याण नगरातील सहा तर एसआरपी कॅम्प शासकीय वसाहतीतील तब्बल 17 रुग्णांचा समावेश आहे. विजयपूर रोडवरील अशोक नगर, समर्थ सोसायटी (एसआरपी कॅम्प), समर्थ सोसायटी या ठिकाणी प्रत्येकी तीन रुग्ण आढळले आहेत.

