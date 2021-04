कांद्याला चौदाशे रुपयांचा दर ! लॉकडाउनच्या भीतीने बाजार समितीत आला 350 ट्रक कांदा

सोलापूर : राज्यात आणि सोलापूर शहर जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाउनच्या चर्चेमुळे सोलापूर बाजारा कांद्याचा महापूर आला आहे. सोलापूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शनिवारी तब्बल 350 ट्रक कांद्याची विक्रमी आवक झाली आहे. पुढील आठवडाभर वाढेल आणखी आवक

सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शनिवारी 350 गाड्यांची आवक झाली. राज्यात लॉकडाउन आणि सलग सुट्ट्यांमुळे पुढील आठवडाभर कांद्याची आवक आणखी वाढेल, अशी शक्‍यता बाजार समितीतील अधिकाऱ्यांनी वर्तविली. कांदा हा नाशवंत माल असल्याने लॉकडाउन झाल्यास तो टिकणार नाही, याची भिती बळीराजाला आहे. विशेष म्हणजे राज्यात पुन्हा लॉकडाउन झाला, तर तो किती दिवसांचा असणार हेदेखील अनिश्‍चित आहे. त्यामुळे आवक वाढेल, असेही सांगण्यात आले. गुडफ्रायडे (शुक्रवारी) आणि रंगपंचमीमुळे सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला सुट्टी होती. दुसरीकडे राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून राज्यात लॉकडाउनची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यासह परजिल्ह्यातील व परराज्यातील शेतकऱ्यांनी काढलेला कांदा विक्रीसाठी आणायला सुरवात केली आहे. सोलापूरच्या बाजार समितीत शनिवारी (ता. 3) तब्बल 350 ट्रक कांदा विक्रीसाठी आला होता. चांगला दर मिळेल, अशी अपेक्षा बळीराजाला होती. मात्र, उत्तम प्रतिच्या कांद्याला प्रतिक्‍विंटल 500 ते 1400 रुपयांचा दर मिळाला. तेवढ्या दरात शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्‍त केल्याचेही पहायला मिळाले. दरम्यान, सोमवार वगळता पुढील आठवड्यात पुन्हा दोन दिवस सुट्ट्या आहेत. त्यामुळेही आवक वाढल्याची शक्‍यता बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केली. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचाच सर्वाधिक कांदा होता, असेही सांगण्यात आले. तसेच पुणे, नगरसह कर्नाटकमधील विजयपूर येथूनही कांद्याची आवक होती. कांद्याची आवक वाढल्याने दर स्थिर होते. कांद्याला प्रतिक्‍विंटल किमान 300 रुपये, सरासरी 500 रुपये, सर्वाधिक 1400 रुपये इतका दर होता.

Web Title: Fourteen hundred rupees for rate onion! Fearing a lockdown, the market committee received 350 trucks of onions