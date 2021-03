शिक्षकांना टोचली जाणार मोफत लस ! लसीकरणावेळी ओळखपत्र बंधनकारक

सोलापूर : शहर-जिल्ह्यातील शिक्षकांना फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून कोरोनाची प्रतिबंधात्मक लस टोचण्यास प्रारंभ झाला. त्यात जिल्हा परिषद, माध्यमिक, खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांसह संस्थांमधील सुमारे 32 हजार शिक्षकांचा समावेश आहे. ठळक बाबी... कोरोना लसीकरणाची शहर-जिल्ह्यात एकूण 106 केंद्रे

शहरातील 13 खासगी रुग्णालये, महापालिकेच्या 14 नागरी आरोग्य केंद्रांसह रेल्वे, सर्वोपचार रुग्णालयात लसीकरणाची सोय

जिल्हाभरात 81 शासकीय रुग्णालयांमध्ये (उपजिल्हा रुग्णालये, तालुका ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे) मोफत लसीकरण

जिल्ह्यातील 32 हजार शिक्षकांना टोचली जाणार लस; लसीकरणासाठी शिक्षक असल्याचे ओळखपत्र बंधनकारक

कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग अन्‌ को-मॉर्बिड रुग्णांनी लस घ्यावी, याची शिक्षकांवर जबाबदारी; झेडपी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश

कोविशिल्ड लस टोचून घेणाऱ्यांना आता चार ते सहा आठवड्यात नव्हे तर आठ आठवड्यानंतर दिला जाणार दुसरा डोस जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली दररोज साडेतीन ते चार हजार संशयितांची टेस्ट केली जात आहे. आज चार हजार 343 संशयितांमध्ये 227 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले असून त्यात 152 पुरुष आणि 75 महिलांचा समावेश आहे. त्यातील तिघांचा मृत्यू झाला असून ते तिन्ही रुग्ण 14 मार्चनंतर रुग्णालयात दाखल झाले होते. दुसरीकडे शहरातील 829 संशयितांमध्ये 154 जण पॉझिटिव्ह आढळले असून त्यातील दोघांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर को-मॉर्बिड रुग्णांनी लस टोचून घ्यावी, रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्‍तींचा शोध घेऊन त्यांनी स्वत:हून कोरोनाची टेस्ट करून घ्यावी, यासाठी जनजागृती करण्यासाठी शिक्षकांची मदत घेतली जाणार आहे. तसे आदेशही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढले आहेत. कोरोनाच्या सुरवातीला अनेक शिक्षक कोरोना बाधित झाले तर काहींचा मृत्यूही झाला. या पार्श्‍वभूमीवर खबरदारी म्हणून शिक्षकांना लस टोचण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आज (मंगळवारी) काही शिक्षकांना लस टोचण्यात आली असून त्यासाठी त्यांना स्वत: शिक्षक असल्याचे ओळखपत्र घेऊन लसीकरण केंद्रांवर जावे लागणार आहे. शिक्षकांना मोफत लसीकरण केले जाणार आहे. शिक्षकांना खासगी रुग्णालयातूनही लस घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. शिक्षकांसाठी ओळखपत्र बंधनकारक

कोरोना रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्‍तींचा शोध घेण्यासाठी शिक्षकांची मदत घेतली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शहर-जिल्ह्यातील सर्वच शिक्षकांना लस टोचली जाणार असून त्यास मंगळवारी (ता. 23) प्रांरभ झाला.

- डॉ. अनिरुध्द पिंपळे, जिल्हा समन्वयक, कोरोना लसीकरण, सोलापूर

Web Title: Free vaccine to be given to teachers ! Identity card mandatory at the time of vaccination