नरभक्षक बिबट्याने वळवला चोरगे वस्तीकडे मोर्चा ! ऊसतोड बंद; मजुरांची स्थलांतराची मागणी 

चिखलठाण (सोलापूर) : ऊसतोडणी मजुराच्या लहान बालिकेवर हल्ला केल्यानंतर पेटलेल्या उसाच्या फडातून पळालेला बिबट्या शेटफळ गावाच्या केळीच्या शिवारात गेला. त्यानंतर शेटफळ शिवारात गावाजवळील दुसऱ्या उसाच्या टोळीजवळ रात्री आठ वाजता दिसला. नंतर दहा वाजता लबडे यांच्या वस्तीवर एका महिलेवर हल्ला करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. नंतर सकाळी आठ वाजता चोरगेवस्ती परिसरात दिसल्याने परिसरात प्रचंड दहशतीचे वातावरण तयार झाले असून, ऊसतोडणी मजूर ऊसतोडणी करण्यास तयार नाहीत. बिबट्याच्या दहशतीमुळे शेटफळ परिसरातील शेतातील वस्तीवर शेतकऱ्यांनी रात्र जागून काढली तर ऊसतोडणी मजुरांनी ऊसतोड बंद ठेवली असून, ते ऊसतोडीसाठी फडात जाण्यास तयार नाहीत. अनेक टोळ्यांनी या भागातून दुसरीकडे आम्हाला हलवण्यात यावे, अशी मागणी कारखान्याकडे केली आहे. शेतकरीही शेतात जाण्यास घाबरत असून, सर्वत्र भीतीचे वातावरणात निर्माण झाले आहे. भोकरबर्डी (ता. धारणी, जि. अमरावती) येथील ऊसतोड मजूर दिलीप मंसारामधिकार म्हणाले, आम्ही ऊसतोड करत असलेल्या भागात बिबट्या असून, तो लोकांवर हल्ला करत आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. आमची लहान लहान मुले आमच्या सोबत असल्याने आम्हाला भीती वाटत असून, सध्यातरी आम्ही ऊसतोड बंद केली आहे. शेटफळ (ता. करमाळा) येथील ऊस वाहतूकदार अशोक पोळ म्हणाले, शेटफळ परिसरात बिबट्याने धुमाकूळ घातला असून, याच भीतीचे या परिसरातील सर्व कारखान्यांच्या ऊसतोडी बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे कारखान्यांच्या ऊस पुरवठ्यावर परिणाम होणार असून, तातडीने या बिबट्याचा बंदोबस्त करावा. डॉग स्कॉडमार्फत पाठलाग सुरू

ऊसतोड मजुरांना आज (मंगळवारी) चोरगेवस्ती (शेटफळ) परिसरात बिबट्या दिसल्याने आता वनविभागाने त्या परिसरात बिबट्याची शोध मोहीम सुरू केली आहे. बिबट्याच्या ठशांचा माग घेऊन डॉग स्कॉडमार्फत त्याचा पाठलाग सुरू केला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

