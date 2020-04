सोलापुरात सोमवार ते गुरुवारपर्यंत संपूर्ण संचारबंदी 

सोलापूर : सोलापूर शहरात कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याने सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून सोलापूर शहरात संपूर्ण संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्या (सोमवार) दुपारी 2 वाजल्यापासून ते गुरुवारी (ता. 23) रात्री 12 वाजेपर्यंत सोलापूर शहरातील सर्व हद्दीत बंद करण्यात येणार आहे. या कालावधीत सोलापूर शहरात संपूर्ण संचारबंदी लागू असणार आहे.

या कालावधीत सोलापूर शहरातील सर्व अस्थापना व शहराच्या सर्व हद्दीत बंद करण्यात येणार आहेत. या आदेशातून अत्यावश्‍यक वैद्यकीय सेवा पुरवणारे खासगी, सरकारी रुग्णालये, दवाखाने, आरोग्य सेवा देणारे डॉक्‍टर, वैद्यकीय सेवेशी संबंधित कर्मचारी, त्यांची वाहने तसेच एसएआरआय, आयएलआय व कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग यासंदर्भात सर्वेक्षण करणारे अधिकारी व कर्मचारी, ऍम्ब्युुलन्स सेवा, रुग्णालयांत व दवाखान्याच्या संलग्न असणारी औषधांची दुकाने व अन्य औषधांची दुकाने त्यांच्या नियमित वेळी सुरू असतील. कायदेशीर कर्तव्य बजावण्यात असणारे अधिकारी व कर्मचारी (उदा. पाणीपुरवठा, अग्निशमन, विद्युत पुरवठा, पोलिस विभागातील कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी) यांना या संपूर्ण संचारबंदी आदेशातून वगळण्यात आले आहे.

Web Title: Full curfew from Monday to Thursday in Solapur