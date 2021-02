स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्राच्या इमारत बांधकामाच्या निधीस मंजुरी

मंगळवेढा (सोलापूर) : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनेतून स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्राच्या इमारत बांधकामासाठी 52 लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी मिळाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्य अजित जगताप यांनी दिले. शहरात असलेल्या अग्निशामक दलाच्या इमारतीमध्ये शहरातील जे इतर ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन स्पर्धा परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी अभ्यास केंद्र सुरू केले. त्यामध्ये २०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी या केंद्राचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे अग्निशामन कामाला होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन नगरपालिकेच्या वतीने जिल्हा नियोजन मंडळाकडे याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. सोलापूर रोडवरील दामाजी महाविद्यालयासमोर असलेल्या सिटीसर्वे गट क्रमांक 252 मधील मोकळ्या जागेत हे अभ्यास केंद्र उभे केले जाणार आहे. त्यामुळे यामध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची सुविधा उपलब्ध होणार असून भविष्यात या विद्यासाठी ई-अभ्यास केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती नियोजन मंडळ सदस्य जगताप यांनी दिले. सदर कामासाठी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, दिपक साळुंखे पाटील, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते उमेश पाटील, विठ्ठल कारखान्याचे अध्यक्ष भगीरथ भालके, ओबीसी सेल लतीफ तांबोळी, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दत्तात्रय दराडे, नगराध्यक्षा अरुणा माळी उपनगराध्यक्ष चंद्रकांत घुले, मुख्याधिकारी निशिकांत प्रचंड राव बांधकाम समितीचे सभापती प्रवीण खवतोडे, आरोग्य समिती सभापती संकेत खटके, नियोजन समिती सभापती अनिल बोदाडे, महिला बालकल्याण सभापती भागीरथी नागणे यांच्यासह सर्व नगरसेवक व नगरपालिकेचे कर्मचारी यांनी सहकार्य केले

