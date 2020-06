कोरोनाबाधितांच्या अंत्यसंस्कारासाठी  सामाजिक सेवाभावी संस्थांचा पुढाकार 

सोलापूर : कोरोना विषाणूची बाधा होऊन मृत झालेल्या व्यक्तींवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिकेने विहित पद्धती (प्रोटोकॉल) तयार केली आहे. त्यासाठी सामाजिक संस्था, कर्मचारी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी नियंत्रण कक्षात अंत्यसंस्काराबाबतची निश्‍चिती केली, अशी माहिती कोविड-19 संनियंत्रण अधिकारी धनराज पांडे यांनी आज दिली. मृतदेहावर अंत्यसंस्कार संबंधितांच्या धार्मिक रीतिरिवाजानुसारच केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मृतदेहाची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने काही सामाजिक संस्था, व्यक्ती, विद्युत दाहिनी, औषध फवारणी संस्था नेमून दिल्या आहेत. सामाजिक संस्था आणि व्यक्तींनी कोरोनाचा रुग्ण मयत झाला की अंत्यसंस्काराबाबत मृताच्या नातेवाइकांकडून संमतिपत्र घेतल्यानंतर पुढील कार्यवाही करावयाची आहे असे त्यांनी सांगितले. संसर्गजन्य दवाखान्यामधील सूचनेनुसार आरोग्यसेविका, जहॉंगीर शेख आणि कविता चव्हाण यांनी पुढील कारवाई करणे अपेक्षित आहे. विद्युत दाहिनीची उपलब्धता पाहणे, पावती घेणे गरजेचे आहे. मृतदेह दफन करण्यासाठी जेसीबी चालकाला सूचना करणे, औषध फवारणी करणाऱ्यांना वेळेची व स्थळाची माहिती देणे, पीपीई कीट, मृतदेहासाठी बॅगची व्यवस्था सिव्हिल हॉस्पिटलमधून किंवा संसर्गजन्य दवाखान्यातून करून घेणे महत्त्वाचे आहे. संसर्गजन्य दवाखान्यातील तयारी झाल्यानंतर पीपीई कीट घालून संबंधित रुग्णालयात जाऊन मृतदेह ताब्यात घ्यावा. मृतदेह दफन करायचा असल्यास औषधांची फवारणी करणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येकाच्या धार्मिक विधीनुसार अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असून अंत्यसंस्कारानंतर पीपीई किटची व्यवस्थित विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे.

