सोलापुरात यंदा गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा होणार

सोलापूर - कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा सोलापुरात श्री गणेशोत्सव अत्यंत साधेपणाने साजरा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मध्यवर्ती गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार नरसिंग मेंगजी यांनी आज मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. शहरातील मोठ्या मंडळांनी यापूर्वीच उत्सव अत्यंत साधेपणानं आणि मिरवणुका न काढण्याचा निर्णय घेतला आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोरोना महामारी च्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर सार्वजनिक मध्यवर्ती गणेश उत्सव मंडळाने गणेश उत्सव अत्यंत साधेपणानं साजरा करावा असे आवाहन सोलापूर शहरातील उत्सव मंडळ आणि कार्यकर्त्यांना केले आहे. कुणीही मंडप घालून गणेशोत्सव करू नये. आपल्या नजीकच्या मंदिरात गणेशाच्या छोट्या मूर्तीची किंवा प्रतिमेची प्रतिष्ठापना करावी. तिथेच नियमित पूजा करावी .गर्दी टाळावी रोषणाई आणी देखावे करू नयेत . यासाठी वर्गणी देणगी ही गोळा करू नये असे आवाहन करण्यात आले आहे .मध्यवर्ती च्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचं अध्यक्ष नरसिंग मेंगजी यांनी सांगितलं .यावेळी सुनील रसाळे, संजय शिंदे ,विजय पुकाळे आदी उपस्थित होते.

