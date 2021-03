तुम्ही कोरोना पॉझिटिव्ह आहात का? जनआरोग्य योजनेतून मिळवा मोफत उपचार, जाणून घ्या योजनेचे निकष

सोलापूर : राज्यातील सर्वच कोरोना बाधितांसाठी राज्य सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यासाठी कडक निकष केल्याने सोलापूर शहर-जिल्ह्यातील 60 हजार 483 रुग्णांपैकी केवळ तीन हजार 876 रुग्णांनाच या योजनेतून मोफत उपचार मिळाले आहेत. उर्वरित बहुतेक रुग्णांना पदरमोड करावी लागली आहे. योजनेतून मोफत उपचार मिळावेत म्हणून नेमके निकष काय आहेत, हे नक्‍की वाचा. जनआरोग्य योजनेच्या लाभाचे निकष कोरोनासंबंधीची आरटीपीसीआर टेस्ट पॉझिटिव्ह येणे बंधनकारक

पॉझिटिव्ह रुग्णाकडे पिवळे अथवा केशरी रेशनकार्ड आवश्‍यकच

रुग्णाची ऑक्‍सिजन लेव्हल 90 पेक्षा कमी असावी; रुग्णाला निमोनिया असावा

कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सिटी स्कॅनचा स्कोअर किमान आठपर्यंत असणे अनिवार्य

रुग्णांवरील उपचारासाठी योजनेतून 16 हजार, 20 हजार आणि 65 हजार रुपयांचे पॅकेज जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांवर बार्शीतील जगदाळे मामा हॉस्पिटल, पंढरपुरातील नवजीवन, जनकल्याण, सेवा रुग्णालय, लाईफलाईन सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय, पंढरपूर उपजिल्हा रुग्णालय, देवडीकर मेडिकल सेंटर, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, अश्‍विनी ग्रामीण सहकारी रुग्णालय, कदम सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, पंढरपूर सुपरस्पेशालिटी व गॅलेक्‍सी हॉस्पिटल, गंगामाई हॉस्पिटल, श्री मार्कंडेय सहकारी रुग्णालय, डॉ. कासलीवाल मेडिकल केअर ऍण्ड रिसर्च सेंटर, यशोधरा हॉस्पिटल, अश्‍विनी सहकारी रुग्णालय, मोनार्क हॉस्पिटल, लोकमंगल जीवक हॉस्पिटल, धनराज गिरजी हॉस्पिटल, चंदन न्युरो सायन्स हॉस्पिटल, दामाजी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, कल्याणरावजी भातलवंडे बालरुग्णालय, अकलूज क्रिटिकल केअर ऍण्ड ट्रामा सेंटर, श्री गणपती मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुश्रूत हॉस्पिटल, आरएच हॉस्पिटल बार्शी, एसडीएच 50 करमाळा, सुविधा आयसीयू ऍण्ड कॅथलॅब सेंटर एलएलपी, श्रीनंद हॉस्पिटल, गेट वेल मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, एसडीएच बासमत ऍण्ड ट्रामा युनिट, सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल, एसडीएच 50 गांधी नगर, महिला हॉस्पिटल, एसडीएच 50 अकलूज आणि अश्‍विनी ग्रामीण कॅन्सर रिसर्च हॉस्पिटल याठिकाणी उपचार केले जात आहेत. त्यापैकी सर्वोपचार रुग्णालयातून सर्वाधिक 942 रुग्णांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. तर सुश्रूत हॉस्पिटल (225), मार्कंडेय रुग्णालय (437), अश्‍विनी सहकारी रुग्णालय (270) या रुग्णालयांमध्ये दोनशेहून अधिक रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले आहेत. उर्वरित रुग्णालयांमध्ये तीन ते 186 रुग्णांना जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळाला आहे. लाभासाठी रेशनकार्ड बंधनकारक

कोरोना काळात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा रुग्णांना चांगला लाभ झाला आहे. योजनेतील 43 पैकी 36 रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड आहे आणि आरटीपीसीआर टेस्ट पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे.

- डॉ. दीपक वाघमारे, जिल्हा समन्वयक, जनआरोग्य योजना, सोलापूर सोलापूर जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थिती

एकूण रुग्ण

60,483

एकूण मृत्यू

1,940

बरे झालेले रूग्ण

53,455

उपचार घेत असलेले रुग्ण

5,088

"जनआरोग्य'चे लाभधारक रुग्ण

3,876 "खासगी'मध्ये दररोज नऊ हजारांचा खर्च

खासगी रुग्णालयांना उपचाराचे दर राज्य सरकारने निश्‍चित करून दिले आहेत. तरीही खासगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णाला आयसीयू बेड लागल्यास त्याला दररोज नऊ हजार रुपयांचा खर्च द्यावा लागत आहे. तर व्हेंटिलेटरविना रुग्ण दाखल झाल्यास त्याला दररोज चार हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. सरकारच्या निकषानुसार संबंधित खासगी रुग्णालयाने रुग्णावरील उपचाराच्या एकूण खर्चातील 80 टक्के रक्‍कम शासकीय दरानुसार तर उर्वरित 20 टक्‍के खर्च त्यांच्या पध्दतीने घ्यावा, असे स्पष्ट केल्याचे डॉ. वाघमारे यांनी सांगितले. दुसरीकडे जनआरोग्य योजनेतील एका रुग्णामागे राज्य सरकार विमा कंपन्यांना बाराशे रुपये देत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

Web Title: Get up to three lakh free treatment from Mahatma Phule Janaarogya Yojana, know the criteria and documents