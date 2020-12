वेळेत उपचार घ्या ! 19 दिवसांच्या उपचारानंतरही 48 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू; सोलापुरात आज 12 पॉझिटिव्ह 

सोलापूर : शहरातील कोरोना बाधितांची संख्या 11 हजारांच्या उबंरठ्यावर असून मृतांची संख्या सहाशेकडे वाटचाल करीत आहेत. आज शहरातील 202 संशयितांमध्ये आठ पुरुष आणि चार महिलांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आढळले असून त्यातील दोघांचा मृत्यू झाला आहे. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 37 हजार 420 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत सहा हजार 506 पुरुष, चार हजार 464 महिलांना झाली कोरोनाची बाधा

शहरातील आतापर्यंत पाच हजार 940 पुरुष व चार हजार 143 महिला रुग्णांनी केली कोरोनावर मात

सध्या शहरात उरले 295 रुग्ण; आतापर्यंत 592 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी

आज शहरात 202 संशयितांमध्ये आढळले 12 पॉझिटिव्ह; दोघांचा मृत्यू शहरात आज गंगाधर सोसायटी (होटगी रोड), नार्थकोट प्रशालेमागे, तिरूमला अपार्टमेंट (मुरारजी पेठ), काजल नगर, स्वागत नगर (कुमठा नाका), गणेश नगर (केगाव), पद्मानगर, मिरापार्क (जुळे सोलापूर) आणि इंद्रधनू (भैय्या चौक) येथे नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. ऍक्‍टिव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील 98 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून अवघे दहाजण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. 25 जणांना होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. अवंती नगर परिसरातील 48 वर्षीय पुरुष 8 डिसेंबरला उपचारासाठी दाखल झाला होता. मात्र, 27 डिसेंबरला उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. दुसरीकडे नार्थकोट प्रशालेमागील फुटपाथवर आढळलेल्या एका 60 वर्षीय अनोळखी व्यक्‍तीचाही कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. संशयितांनी वेळेत तज्ज्ञ डॉक्‍टरांचा सल्ला घेऊन तत्काळ निदान करुन घ्यावे, असे आवाहन महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केले आहे.

