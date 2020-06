नव्या नियमानुसार घरकुलमध्ये  भाजी, किराणा मालाची विक्री 

सोलापूर : कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी जुने विडी घरकुलमध्ये मंगळवारपासून (ता. 26) 31 मेपर्यंत जनता कर्फ्यू लागू करण्यात आला होता. त्याची मुदत आज (रविवारी) संपली. सोमवारपासून नवीन नियमावलीनुसार घरकुलमधील किराणा दुकाने व भाजी विक्रीचे नियोजन करण्यात आले होते, त्यानुसार आज नागरिकांची म्हणावी तशी गर्दी पाहावयास मिळाली नाही. हेही वाचा ः का केले एशएफआयने आंदोलन

विडी घरकुलमध्ये मंगळवारपासून जनता कर्फ्यू लागू करण्यात आला होता. त्याला अपवाद वगळता सर्वच नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता. यादरम्यान विडी घरकुलमध्ये सात कोरोना व सारीबाधित रुग्ण आढळले. त्यापैकी गेल्या दोन दिवसांत दोन रुग्ण आढळले. त्यामुळे जनता कर्फ्यूचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय पुन्हा पुढे आला. नगरसेवक प्रथमेश कोठे व विठ्ठल कोटा यांनी एमआयडीसी पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत पाटील यांची रविवारी भेट घेतली. परिसरातील सर्व किराणा दुकानदार व भाजी विक्रेत्यांची बैठक संभाजीराव शिंदे शाळा येथे घेण्यात आली. त्या वेळी झालेल्या चर्चेतून, कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी जनता कर्फ्यू आणखी वाढवण्यापेक्षा दोन दिवस विक्रेते व ग्राहकांसाठी नवीन नियमावलीनुसार व्यवहार सुरू ठेवण्याचे सर्वानुमते ठरले. हेही वाचा ः रेन कार्ड असूनही स्वस्तधान्यापासून वंचित

सोमवारी नवीन नियमावलीनुसार सकाळी सात ते 11 पर्यंत किराणा व मटन-चिकनची दुकाने चालू होती. गर्दी टाळण्यासाठी भाजी मार्केटऐवजी विक्रेत्यांचे गट तयार करण्यात आले त्याप्रमाणे ठरलेल्या परिसरातच कुठेही न बसता फिरून भाजी विक्री करण्यात आल्यामुळे भाजी मार्केट सामसूम होते. मात्र किराणा दुकानदारांना ग्राहकांनी एका पिशवीत सामानाची यादी व मोबाईल क्रमांक द्यायचा व घरी जायचे, दुकानदाराने सामानाची पॅकिंग केल्यानंतर संबंधित ग्राहकाला दुकानाला बोलवायचे किंवा घरपोच डिलिव्हरी करायची, हा नियम काहीअंशी पाळण्यात आला नाही. तर काही दुकानांसमोर सोशल डिस्टन्सिंगचा बोजवारा उडाला. मटन-चिकन दुकानदारासमोर सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यात आले. मात्र मास्क व हॅंडग्लोव्हज न वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका पथक फिरकलेच नाही.

