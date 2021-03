फेसबुकचा उपयोग करून सायबर फसवणुकीचा प्रताप 

सोलापूर : तुमचा बॅंकेशी संलग्न असलेल्या रजिस्टर मोबाईल नंबर हाच आहे का? तुम्हाला एक ओटीपी येईल, तो शेअर करा, मग पाच मिनिटांच्या आत तुमच्या अकाऊंटवर तुम्ही जिंकलेले पैसे जमा होतील, अशी हळूहळू सुरूवात होते. मग एकाच मिनिटात तुमच्या अकाऊंटवरून कोणीतरी अनोळखी व्यक्तींनी ऑनलाइन काहीतरी ऑर्डर केलेली असते व ती ऑर्डर कोणत्या तरी तिसऱ्याच पत्त्यावर प्लेस करावी असं लिहिलेलं असतं. मग आपल्याला माहित होते की आपली फसवणूक झाली आहे आणि आपल्या बॅंक खात्यातून पैसेदेखील गायब झालेले असतात. हा सगळा प्रकार फोन, सोशल मीडिया आणि फेसबुकवरुन सध्या सुरु आहे.

अशा येणाऱ्या फेक कॉल्सवरून होणारे फसवणुकीचे गुन्हे वाढत आहेत. परंतु आता फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्किंगवरुनही पैसे मागण्यासाठी फेक अकाऊंटचा वापर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सोलापूर शहरातही गेल्या काही दिवसांपासून फसवणुकीचे प्रमाण वाढत आहे. कधीकधी हॅकर्स फेसबुकचे अकाऊंट हॅक करतात आणि रात्री-अपरात्री मला पैशाची गरज आहे, असे भासवून समोरच्या व्यक्तीकडून पैसे वसूल केले जातात. कोरोनाच्या काळातही लसीकरणाच्या आडून होणारी सायबर फसवणूक आपल्याला माहित आहे. त्यामुळे नेहमीच सतर्क राहणे आवश्‍यक आहे. कसे रोखता येतील हे गुन्हे

कॉम्प्युटर, मोबाईल यामध्ये जर सोशल नेटवर्किंगचे साईट ओपन असतील तर ते नेहमी लॉग आउट करावेत

फेसबुक, ई-मेल यासाठी पासवर्ड ठेवताना मोबाईल क्रमांक ठेवू नये

फेसबुक वापरताना समय टू वे ऑन्थन्टिकेशन हा ऑप्शन नेहमी ऑन करावा

पैसे देताना भावनिक न होता फोनवर संपर्क साधावा

कोणत्याही वेबसाईटवर एंट्री केली की लॉग ईन फ्रोम फेसबुक, ई-मेल अशावरुन सहजासहजी लॉग ईन करू नये अनोळख्या व्यक्तीसोबत बोलू नये

असे गुन्हे मुख्य करून लॉकडाऊनच्या वेळी फार वाढले आहेत. याची सुरुवात फ्रेंड रिक्वेस्टपासून होते. अनोळख्या मुलीच्या नावे हे अकाऊंट उघडले जाते. मुख्य करून उत्तर भारतातील नागरिकांच्या आडनावाचे हे अकाऊंट असतात. मग चॅटिंग, मिडनाईट चॅटिंग, अश्‍लिल फोटो पाठवणे सुरु होते आणि त्यातूनच ब्लॅकमेलिंग सुरु होते आणि पैशाची मागणी करण्यात येते. म्हणून अनोळख्या व्यक्तीसोबत बोलू नये किंवा स्वतः भावनिक होऊ नये, हिच सर्वांत मोठी काळजी घ्यावी.

-अमोल कानडे, ठाणे अंमलदार, सायबर पोलिस, सोलापूर तत्काळ पोलिसांना कळवावे

एके दिवशी माझ्या फेसबुक अकाऊंटवरून माझ्या मित्रांना कुणीतरी पैशाची मागणी करत आहे, हे कळाल्याबरोबर मी शहर सायबर क्राईमला संपर्क साधला. सायबर क्राईमच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ त्या गोष्टीचा छडा लावला आणि माझ्या फेसबुक अकाउंटसारखे हुबेहुब असणारे दुसरे फेक फेसबुक अकाउंट डिलीट केले. त्यामुळे आपण नेहमी सजग राहावे आणि अशा गोष्टीत तत्काळ पोलिसांना कळवावे. त्याबाबतीत सोलापूर शहरातील सायबर क्राईम विभागाचे काम फार उत्तम आहे.

-अविनाश महागांवकर, माजी संचालक, राज्य शिखर बॅंक

