माढा : माढा तालुक्‍यात बहुतेक ठिकाणी दमदार पावसाने हजेरी लावली असून माढयात सुमारे तीन तास जोरदार पाऊस झाला आहे. माढयात तीन तासांत 46.3 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. चांगला पाऊस झालेल्या भागात पेरण्यासाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. माढा तालुक्‍यात माढा, विठ्ठलवाडी, जाधववाडी, वडशिंगे, उंदरगाव, केवड या भागात जोरदार पाऊस झाला. बुधवारी (ता. 10 ) रात्री पावणेदहाला पावसास्‌ सुरूवात झाली. मध्यरात्री एक वाजेपर्यंत जोरदर पाऊस झाला आहे. यंदाच्या पावसाळयातील हा पहिलाच मोठा पाऊस होता. या पावसामुळे शेतातील काही ठिकाणी बांध फुटून माती वाहून जाऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. पावसाबरोबर वारा नसल्याने फारसे नुकसान झाले नसले तरी काही ठिकाणी बांध फुटले आहेत. यंदाच्या पावसाळयात आतापर्यंत तीन चारवेळा पाऊस झाला आहे. काल रात्री झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांची पेरणीसाठी लगबग सुरू झाली आहे. परंतु तालुक्‍यातील काही गावांमध्ये अद्याप पेरणीस पुरेसा पाऊस झाला नाही. तालुक्‍यात सर्वदूर मोठा पाऊस झाला नाही. कमी अधिक प्रमाणात पाऊस झाला आहे. काल तालुक्‍यात सरासरी 15.9 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. माढा तालुक्‍यात मंडळनिहाय पाऊस (मिलीमीटरमध्ये) माढा 46.3

कुर्डुवाडी 10.4

टेंभुर्णी 12.2

रांझणी 10

दारफळ 4

म्हैसगाव 7.3

रोपळे (कव्हे) 6.5,

मोडनिंब 24.4.

तालुक्‍यात सरासरी 15.9

Web Title: Good news ... After rains in Madha taluka Sowing almost started ...!