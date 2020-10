प्रणिती शिंदे यांच्या मागणीला यश ! पुढील वर्षी सोलापुरात सुरू होणार शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज 

सोलापूर : राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत हे आज पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात परीक्षांचा आढावा घेण्यासाठी आले होते. या वेळी ते म्हणाले, सोलापुरात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू व्हावे, अशी मागणी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केली होती. त्यानुसार पुढील वर्षी राज्यातील रत्नागिरी व सोलापूर या दोन ठिकाणी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सोलापुरात शासकीय तंत्रनिकेतन कॉलेजच्या जोडीला शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय असेल. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीचे शिक्षण मोफत असणार आहे. याबाबत आमदार प्रणिती शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे मागणी केली होती. ही मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून, जागा पाहणी सुरू असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली. त्यानुसार हे महाविद्यालय पुढील वर्षी सुरू होईल. तत्पूर्वी, "एआयसीटी' या संस्थेकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवून तो मंजूर करून घेतला जाईल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. विद्यापीठात होतील तीन अध्यासन केंद्रे

पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, महात्मा बसवेश्‍वर आणि अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने अध्यासन केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. त्याचा आढावा आज बैठकीत घेण्यात आला. अहिल्यादेवींच्या नावाने सहा महिन्यांचा कौशल्य विकासाचा कोर्स सुरू होईल, असेही सामंत या वेळी म्हणाले. तत्पूर्वी 28 किंवा 29 ऑक्‍टोबरला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या अश्‍वारूढ पुतळ्याचे भूमिपूजन होईल. त्यासाठी सरकारने दीड कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. तर विद्यापीठाकडून एक कोटी रुपये मिळणार आहेत. या स्मारकासाठी कमी पडलेली रक्कम नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध केली जाणार आहे, असेही सामंत यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Government Engineering College to be started in Solapur next year