शिपाईपद रद्दच्या निणर्याला विरोध ! सध्याचे कमर्चारी सेवानिवृत्तीपर्यंत कायम राहणार 

उत्तर सोलापूर (सोलापूर) : राज्यातील अंशत: आणि अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना यापुढे कायम शिपाई मिळणार नाही. रिक्त असणाऱ्या जागांवर शालेय व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून भत्ता देऊन शिपायांची नेमणूक करता येणार आहे. त्यांना भत्ता देऊन नेमणूक करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. मात्र या निर्णयाला सर्वच स्तरांवरून विरोध सुरू झाला आहे. हा निणर्य रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पाचशे विद्यार्थ्यांसाठी दोन शिपाई मिळणार असून, त्यापुढे पाचशे विद्यार्थ्यांच्या पटीत एक शिपाई पद मंजूर केले आहे. मुंबई आणि पुणे महानगरपालिका क्षेत्रासाठी प्रतिशिपाई 10 हजार भत्ता मंजूर केला आहे तर उर्वरित शहरी भागासाठी सात हजार पाचशे तर ग्रामीण भागासाठी पाच हजार रुपये भत्ता दरमहा मिळणार आहे. शिपायांचा नेमणूक भत्ता हा एक एप्रिल 2019 पासून मंजूर करण्यात आला आहे. शाळांना त्याची रक्कम वेतनेतर अनुदानाबरोबर मिळणार आहे. यापुढे शाळांना कायम शिपाई मिळणार नाही. या निर्णयामुळे एवढ्या कमी पगारीवर शाळेतील पाचशे विद्यार्थ्यांसह शाळेची देखभाल दिवसभर करणारा कर्मचारी कसा मिळणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागात महिलांना शेतात खुरपणीसाठी 350 रुपये रोजगार आहे तर शाळेत दिवसभर काम करणाऱ्या शिपायाला फक्त दिवसाला 170 रुपये रोजगार मिळणार आहे. ती रक्कमही वर्षातून एकदा मिळणार आहे. त्यामुळे यापुढे शाळेतील वर्ग झाडणे, शौचालये, क्रीडांगण व शाळा परिसर स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. स्वच्छ शाळा कागदोपत्री राहणार आहेत. शाळा उघडण्यापासून शाळा बंद करण्यापर्यंत सर्व कामे कोण करणार, हा प्रश्न आता निर्माण होणार आहे. शासनाकडून मिळणारे पैसे संस्थाचालक गारद करून शिक्षकांना ही कामे लावण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. आधीच संस्थेच्या नोकरीत संस्थापक इतर कामे शिक्षकांना सांगत असल्याच्या तक्रारी असताना आता या नवीन निर्णयामुळे संस्थापकांना पैसे मिळण्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याची चर्चा पालक व शिक्षकांत होत आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या शिपायांना निवृत्तीपर्यंत सेवा संरक्षण मिळणार असल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. ही पदे कायमस्वरूपी बंद

शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाई कामगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर ही चतुर्थश्रेणी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळेवरील पदे कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या निणर्याला जोरदार विरोध होऊ लागला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The governments decision to abolish the post of school peon is being opposed