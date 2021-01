लॉकडाउनमुळे सलाईनवर राहिलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांना मिळाली ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे नवसंजीवनी !

केत्तूर (सोलापूर) : कोरोना महामारीच्या काळामध्ये हॉटेल, ढाबे बंद असल्याने हे व्यावसायिक डबघाईला आले होते. अनलॉकनंतर सर्व काही हळूहळू सुरू झाले असले तरीही हॉटेल व्यवसाय मात्र सलाईनवरच होता. कारण, नागरिक भीतीपोटी बाहेरचे खाणे टाळत होते. पर्यायाने घरचे घरीच नाश्‍ता व जेवण करीत असत. त्यामुळे हॉटेल व ढाब्यांवर तुरळक प्रमाणात गर्दी होती. परंतु, राज्यात सर्वत्र ग्रामपंचायत निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू झाला आणि सगळे वातावरणच बदलून गेले. त्यामुळे ग्रामीण राजकारणाला रंग आला व सध्या सगळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. मतदानाला आता पाच दिवस शिल्लक राहिल्याने व कोरोनाची भीतीही कमी होत असल्याने गाव पातळीवर एकेका मताला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे खेचाखेचीच्या राजकरणाचा जोर वाढल्याने आपल्या कार्यकर्त्यांबरोबरच नवीन मतदान, मतदार जुळणी करण्यासाठी हॉटेल व ढाब्यावर कार्यकर्त्यांची व मतदारांची रेलचेल वाढली आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रयोग केले जात आहेत. त्यामुळे हॉटेल व ढाब्यांना मात्र नवसंजीवनी मिळाली आहे. निवडणूक आयोगाने 7 ग्रामपंचायत सदस्य असणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी 25 हजार रुपये, 11 ते 13 ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी 35 हजार रुपये तर 17 सदस्य असणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत उमेदवार खर्च करू शकतो, अशी अट घातली आहे. परंतु, सध्या हॉटेलवरील जेवणावळी, नाश्‍ता, घोंगडी बैठका, सभा, बैठका, स्पीकर, चहापाणी यावरील खर्च पाहता या खर्चाचा उमेदवार कसा काय मेळ घालणार, हा प्रश्न असला तरी हा प्रश्न मात्र ते निश्‍चितच सोडवणार आहेत, हे मात्र खरे! करमाळा तालुक्‍यातील 51 ग्रामपंचायतींपैकी दोन ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध पार पडल्या असून, 49 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम मात्र रंगला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

