पंढरपूर (सोलापूर) : उपरी (ता. पंढरपूर) येथे नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे कोणतेही पालन न करता बिनदिक्कतपणे रात्रंदिवस केलेला प्रचार आता त्यांच्याच अंगलट आले आहे. ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली मात्र यामुळे गावात कोरोनाची साथ वाढल्याने ग्रामस्थांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. गेल्या दहा दिवसांमध्ये गावामध्ये कोरोनाचे तब्बल 25 रुग्ण आढळून आले आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ही सर्वाधिक रुग्णसंख्या आहे. दरम्यान, येथील कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी आरोग्य विभागाने आज कोरोना तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. पंढरपूर येथील विविध खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. उपरी येथील ग्रामपंचायतीची 15 जानेवारी रोजी निवडणूक पार पडली. स्थानिक राजकीय गटांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. सत्ता आपल्याच गटाच्या ताब्यात राहावी यासाठी दोन्ही गटांनी सर्व राजकीय डावपेच आणि नीतीचा वापर केला होता. कोरोनाचे संकट असतानाही कार्यकर्त्यांनी आपला जीव धोक्‍यात घालून आपापल्या उमेदवारांचा प्रचार केला. प्रचारा दरम्यान सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांना हरताळ फासून कार्यकर्ते गल्लोगल्ली जाऊन प्रचार करत होते. याच दरम्यान मुंबई, पुणेसह राज्याच्या बाहेरूनही अनेक मतदार गावात आले होते. त्यांनीही कोरोनाकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले. त्यातूनच गावात पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग वाढला. गेल्या दहा दिवसांमध्ये गावात 25 हून अधिक गामस्थांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक येथील ग्रामस्थांना चांगलीच भोवल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वी उपरी येथे तालुक्‍यातील पहिला कोरोनाचा रुग्ण सापडला होता. त्या वेळी तालुक्‍यात एकच खळबळ उडाली होती. सध्या पंढरपूर आणि सोलापूर जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असतानाच उपरीत मात्र कोरोनाने डोके वर काढले आहे. येथील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य यंत्रणेतही खळबळ उडाली आहे.

येथील कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या आरोग्य विभागासाठी चांगलीच डोकेदुखी ठरू लागली आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी गावात तीन दिवसांचा लॉकडाउन जाहीर केला जाण्याची शक्‍यता आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

