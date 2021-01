मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवारांकडे थकबाकी वसुलीच्या माध्यमातून गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुमारे सव्वा कोटी रुपयांची वसूल झाली असून, हा निधी गावच्या विकासासाठी उपयोगी पडणार आहे. संपूर्ण मिळकतीवरील कर वसूल करण्याचा नवीन पायंडा मोहोळ तालुका पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी गणेश मोरे यांनी पाडला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनीही कोटीची उड्डाणे घेतली, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. मोहोळ तालुक्‍यात 76 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उभे राहणारा उमेदवार हा कुठलाही थकबाकीदार नसावा, असा साधारण नियम आहे, तरच त्याला निवडणुकीला उभे राहता येते; अन्यथा अडचण येते. एखाद्या मिळकतीवर जर अनेक रक्ताच्या नात्यांचे हिस्सेदार असतील तर त्यांच्या हिश्‍श्‍याचीही थकबाकी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने भरावा, असा नवा उपक्रम गटविकास अधिकारी मोरे यांनी राबविला आहे. याशिवाय थकबाकी नसल्याचा दाखला सोडला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. रक्ताच्या नात्यात आई, वडील, भाऊ व मुलगा यांचा समावेश आहे या नवीन पायंड्यामुळे ग्रामपंचायतींना नवसंजीवनी मिळाली असून या संकलित झालेल्या निधीतून किरकोळ कामे, पाइपलाइन दुरुस्ती, विजेच्या खांबावर बल्ब बसविणे, गटारी स्वच्छ करणे आदींसह अन्य विकासकामे करता येणार आहेत. पूर्वी अनेक ठिकाणी जो उमेदवार निवडणुकीला उभा राहात होता, तेव्हा त्याच्या हिश्‍श्‍याच्याच मिळकतीवरील कर वसूल करून घेतला जायचा. त्यामुळे थकबाकीची रक्कम वरचेवर वाढतच होती. आता नवीन नियमानुळे ज्या ग्रामपंचायतीची वसुली कमी आहे तसेच ती लहान आहे अशा ग्रामपंचायतीला यामुळे चालना मिळाली आहे. तालुक्‍यातील बेगमपूर, कुरूल, पाटकुल, पेनूर, टाकळी सिकंदर, शेटफळ, कामती यांसह अन्य मोठ्या ग्रामपंचायतींची मोठ्या प्रमाणात वसुली झाली आहे. संपूर्ण मिळकतीवरील कर वसुली तर झालीच, परंतु यामुळे लहान ग्रामपंचायतींना नवसंजीवनी मिळाली

गणेश मोरे,

गटविकास अधिकारी, मोहोळ गटविकास अधिकारी मोरे यांनी राबविलेल्या या उपक्रमामुळे ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

अनंत नकाते,

ग्रामविकास अधिकारी, मोहोळ

