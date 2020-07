सोलापूर : जिल्ह्यातील 11 तालुक्‍यांमध्ये ऍन्टीजेन टेस्टवर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला जात आहे. आतापर्यंत 17 हजार 619 व्यक्‍तींची कोरोना टेस्ट झाली असून त्यामध्ये दोन हजार 275 व्यक्‍ती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्या आहेत. मंगळवारी जिल्ह्यातील एक हजार 397 व्यक्‍तींची कोरोना टेस्ट करण्यात आली. त्यामध्ये 134 व्यक्‍तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने आज दिला. समाधानाची बाब म्हणजे आज एकाचाही मृत्यू झालेला नाही. दरम्यान, शहरात आतापर्यंत 21 हजार 529 टेस्ट झाल्या असून अल्पावधीच जिल्ह्याने आघाडी घेतली असून आतापर्यंत 17 हजार 919 टेस्ट पूर्ण झाल्या आहेत. 'या' गावांमध्ये सापडले नवे रुग्ण

नातेपुते (माळशिरस) तीन, दक्षिण सोलापुरातील बोरामणी, धोत्री, होनमुर्गी, मनगोळी, नवीन विडी घरकूलात प्रत्येकी एक, कुंभारीत दोन, मंद्रूपमध्ये दहा, तर अक्‍कलकोटमधील एवन चौकात चार, देशमुख गल्लीत पाच, खासबाग, सुभाष गल्ली, वेताळ चौक, सुलेरजवळगे येथे प्रत्येकी एक, किनीत सहा, मैंदर्गीत पाच, माणिकपेठेत दोन रुग्ण आढळले आहेत. तसेच करमाळ्यातील मंगळवार पेठ व तहसिल कार्यालय येथे प्रत्येकी दोन, अळसुंदे येथे 11, वरकुटे येथे एक रुग्ण सापडला आहे. मंगळवेढ्यातील भिम नगर, पोलिस ठाण्याजवळ, दामाजी नगरात प्रत्येकी एक रुग्ण सापडला आहे. तसेच उत्तर सोलापुरातील नान्नजमध्ये 17 रुग्णांची भर पडली असून तिऱ्ह्यात एक रुग्ण सापडला आहे. माढ्यातील मिटकलवाडीत एक, मोहोळमधील बाजार तळ दोन, गुलशन नगर व माळी गल्लीत प्रत्येकी एक रुग्ण आढळला आहे. ठळक बाबी... सोलापूर ग्रामीणमधील 17 हजार 619 व्यक्‍तींची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत 11 तालुक्‍यांत आढळले एक हजार 397 पॉझिटिव्ह

आज एकाचाही मृत्यू नाही; एकूण मृतांची संख्या 48

बुधवारी (ता. 22) ग्रामीणमध्ये एक हजार 397 व्यक्‍तींची ऍन्टीजेन टेस्ट

आज 43 तर एकूण 662 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात तालुकानिहाय रुग्णसंख्या अक्‍कलकोट : 401

बार्शी : 519

दक्षिण सोलापूर : 471

पंढरपूर : 218

उत्तर सोलापूर : 189

मोहोळ : 173

माळशिरस : 96

माढा : 84

मंगळवेढा : 57

करमाळा : 44

सांगोला : 23

एकूण : 2,275

