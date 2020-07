ऊस लागवडीसाठी सिद्धेश्वर साखर कारखान्याचे दोन हजारांचे अनुदान 

सोलापूर : कुमठे येथील सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने 2020-21 या गळीत हंगामासाठी ऊस लागवड धोरण निश्‍चित केले आहे. कारखान्याच्या गाळप क्षमतेला अनुसरून उसाची लागण मोठ्या प्रमाणात व्हावी, एकरी उसाच्या उत्पादनात व साखर उताऱ्यात वाढ व्हावी यासाठी जास्त साखर उतारा देणाऱ्या ऊस लागवडीला प्राधान्य देण्याचे धोरण कारखान्याच्या संचालक मंडळाने ठरविले आहे. त्यानुसार ऊस लागवडीसाठी एकरी दोन हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष धर्मराज काडादी यांनी दिली. एमएस-10001 व व्हीएसआय 8005 या जास्त साखर उतारा देणाऱ्या जातीच्या उसाची आडसाली, पूर्वहंगामी व सुरू या हंगामामध्ये लागण करून कारखान्याच्या 2021-22 गळीत हंगामासाठी जास्तीचा उसाचा पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ऊस लागवड करणाऱ्या सभासदांना लागण अनुदान म्हणून एकरी दोन हजार रुपये देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे. अध्यक्ष काडादी म्हणाले, आडसाली हंगामात 16 जुलै ते 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत को-86032 व व्हीएसआय 8005 या जातींची एकूण लागवडीच्या 50 टक्के ऊस लागवड करावी. पूर्वहंगामी लागण हंगामात 1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत कोसी-671, को-86032, व्हीएसआय-8005 जातीची व 1 ऑक्‍टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत एमएस-10001 या जातीच्या उसाची 25 ते 50 टक्के लागवड करावी. सुरू या लागण हंगामामध्ये 1 डिसेंबर 2020 ते 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत कोसी-671, को-86032, व्हीएसआय-8005, एमएस-10001 या जातीच्या उसाची 25 ते 50 टक्के लागवड करावी.

Web Title: Grant of Rs. 2,000 from Siddheshwar Sugar Factory for sugarcane cultivation