सोलापुरात वाढत्या बेदाणा व्यापाराला हवी कोल्ड स्टोरेजची सुविधा

सोलापूरः शहरातील बेदाणा व्यापाराला आता चालना मिळण्यासाठी कोल्ड स्टोरेजची क्षमता वाढवण्याची मोठी गरज निर्माण झाली आहे.

मागील पाच वर्षापासून येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व व्यापाऱ्यांच्या प्रयत्नातून बेदाणा बाजार विकसित होऊ लागला आहे. सोलापूरच्या या बाजारासाठी आता महाराष्ट्रासोबत कर्नाटकातील व्यापारी आवर्जून हजेरी लावत आहेत. सोलापुरात अनेक प्रकारचे व्यापार सुरु असले तरी बेदाणा बाजार नसल्याची मोठी अडचण उत्पादकासमोर होती. तेव्हा तत्कालीन बाजार समिती पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत बेदाणा बाजाराला सुरुवात केली. बाजार सुरु झाल्यानंतर त्यामध्ये सातत्य राहणे हा सर्वात मोठा प्रश्‍न असतो पण बाजार समिती पदाधिकाऱ्यांचा हा प्रश्‍न स्थानिक व्यापाऱ्यांनी सलग चार वर्षे हा बाजार कायम सुरु ठेवला आहे. त्यामुळे आजूबाजूच्या बाजारपेठतील व्यापारी त्या सोबत जोडले गेले आहेत. तसेच आता कर्नाटकाच्या व्पापारी देखील सोलापुरात खरेदीसासाठी येऊ लागले आहेत.

बेदाणा बाजारासाठी आणखी काही गोष्टीची आवश्‍यक्ता होती. बेदाणा निर्मितीसाठी एक प्रक्रिया उद्योगाची गरज आहे. त्या साठी आता अनेक प्रक्रिया उद्योग सुरु झाले आहेत. त्यामुळे बेदाण्याची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होत आहे. बेदाणा खरेदी नंतर व्यापाऱ्यांना हा माल कोल्ड स्टोअरेज मध्ये ठेवणे आवश्‍यक असते. सोलापुरात मागील काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात आवक वाढत असताना कोल्ड स्टोअरेजबाबत अजूनही काही अडचणी आहेत. सध्या पाच कोल्ड स्टोअरेज उपलब्ध आहेत. मात्र मालाची आवक जास्त झाल्यास ते कोल्ड स्टोअरेजमध्ये ठेवता येत नाही. केवळ कोल्ड स्टोअरेज उपलब्ध नाही म्हणून स्थानिक व्यापाऱ्यांना खरेदीच्या मर्यादा येतात. त्यामुळे नाईलाजाने हा माल बाहेरगावातील व्यापाऱ्यांना देण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. कोल्ड स्टोरेज वाढवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी व पदाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज भासते. सर्वतोपरी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मागील काही वर्षापासून बेदाणा खरेदी नियमित होत आहे. सांगली, तासगावसह कर्नाटकातून देखील व्यापारी येत असतात. बेदाणा व्यापार वाढण्याच्या दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

- श्रीशैल अंबारे, अध्यक्ष, बेदाणा व्यापारी संघटना

Web Title: The growing raisin trade in Solapur needs cold storage