ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वी वैराग नगर पंचायत : पालकमंत्री भरणे

वैराग (सोलापूर) : वैराग ग्रामपंचायतचे रूपांतर नगर पंचायतीत होणार असे मंत्रालय विभाग स्तरापासून आदेश निघाले आहेत. याचे आता सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन सुरू झाले आहेत. याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना यासंदर्भात विचारले असता, ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच वैराग नगर पंचायत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. पालकमंत्री भरणे हे सोलापूरहून बार्शीकडे जात असताना वैराग येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते निरंजन भूमकर यांच्या निवासस्थानी थांबले असता त्यांनी 'सकाळ'शी संवाद साधला. ग्रामपंचायत निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याच्या तयारीत असताना ग्रामपंचायत निवडणूक कधी होणार, याकडे वैरागकरांचे वेध लागले आहेत. यातच महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने वैराग नगरपंचायत करण्यासंदर्भात २ डिसेंबर रोजी जिल्हा प्रशासन विभागाला पत्र देण्यात आले आहे. याबाबत पालकमंत्र्यांना विचारले असता ते म्हणाले की , नगरपंचायत होणे हे गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने चांगलेच आहे. शासनाकडून मोठा निधी उपलब्ध होईल. शिवाय येथील कर्मचारी नगरपंचायतीमध्ये वर्ग होऊन मोठा दर्जा वाढेल. पगारही वाढेल. याबाबत शासन दरबारी सर्वतोपरी तयारी सुरू असून स्वतः लक्ष देऊन काम करणार आहे. पंचवार्षिक ग्रामपंचायत निवडणूक लागणार की त्यापूर्वी वैराग नगरपंचायत होईल, याबाबत त्यांनी सकारात्मक विश्वास व्यक्त केला. सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वैराग ग्रामपंचायतचे रूपांतर नगर पंचायतमध्ये करावे, असा प्रस्ताव सात फेब्रुवारी २०२० रोजी शासनास प्राप्त झाला आहे. त्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले असता प्रस्तावासोबत अनुसूची -अ मध्ये प्रस्तावित नगरपंचायतीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्र C सर्वे क्रमांकांची यादी) व अनुसूची - ब ( संक्रमणात्मक क्षेत्रातील स्थानिक क्षेत्राच्या हद्दीचा तपशील) याबाबत सविस्तर माहिती शासनास तत्काळ सादर करण्यात यावेत, असा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने २ डिसेंबर रोजीच्या पत्रानुसार सोलापूर जिल्हा प्रशासन विभागास केला होता. त्यानुसार सर्व सविस्तर प्रस्तावित माहिती शासनास सादर केली आहे. त्यामुळे वैरागकरांना आता ग्रामपंचायत ऐवजी नगरपंचायत बाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत . संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

