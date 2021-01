"अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाची महिनाभरात प्रक्रिया सुरू होईल; मी पालकमंत्री आहे, काळजी करू नका !'

सोलापूर : पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील अहिल्यादेवींच्या स्मारकाची प्रक्रिया महिनाभरात सुरू होईल, असे आश्वासन पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. यानंतर धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी आपले उपोषण रात्री उशिरा मागे घेतले. अहिल्यादेवींच्या स्मारकासाठी राज्य शासनाने निधीची तरतूद करावी, स्मारकाच्या भूमिपूजनाची तारीख जाहीर करावी, तसेच अहिल्यादेवी अध्यासनासाठी तरतूद करावी, या मागण्यांसाठी विक्रम ढोणे यांनी सोमवारी (ता. 25) सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती, तरीही ढोणे पोषणावर ठाम राहिले. सकाळी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा झाली, मात्र त्यात ठोस आश्वासन मिळाले नाही. त्यामुळे ढोणे यांनी उपोषण सुरूच ठेवले. दिवसभरात अनेकांनी उपोषणस्थली भेट देऊन पाठिंबा दिला. रात्री प्रशासनाने या प्रश्नी तोडगा काढण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार रात्री 11 वाजता पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे व ढोणे यांची चर्चा विश्राम धाम येथे झाली. या वेळी "महिनाभरात स्मारकाची प्रक्रिया सुरू होईल. मी पालकमंत्री आहे, काळजी करू नका', असे आश्‍वासन पालकमंत्री श्री. भरणे यांनी दिले. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. याबाबत ढोणे यांनी सांगितले, की उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी स्मारकासाठी शासकीय निधी देण्याची घोषणा केली, त्याला पाच महिने झाले. मात्र पुढे काही घडले नाही. या विषयात सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुढाकार घेण्याची आवश्‍यकता आहे. तसे आवाहनही आम्ही केले होते. आता उपोषण केल्यानंतर त्यांनी महिनाभरात प्रक्रिया सुरू करू, असे ठोस आश्वासन दिले आहे. पालकमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे घडावे, अशी इच्छा आहे. तसे घडले नाही तर पुन्हा आम्हाला आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागेल. या प्रश्नाचा पाठपुरावा आम्ही कायम ठेवणार आहोत. महाराष्ट्र

Web Title: The Guardian Minister said that the process of Ahilya Devi memorial at the university will start within a month