सोलापूर महापालिकेच्या होम टू होम सर्वेक्षणाचा पालकमंत्री घेणार आढावा

सोलापूर : सोलापूर शहरात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सोलापूर शहरातील कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी शहरातील नागरिकांचे होम टू होम सर्वेक्षण करण्याची सूचना पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी दिली आहे. त्यानुसार सर्वेक्षण सुरू असून सोमवारी (ता. २७) हे सर्वेक्षण पूर्ण होणार आहे. झालेल्या सर्वेक्षणाचा आढावा घेण्यासाठी सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे हे मंगळवारी ( ता. २८) किंवा बुधवारी (ता. २९) सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. पालकमंत्री भरणे म्हणाले, सोलापुर शहरातील कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याची सूचना जिल्हा प्रशासनाला केली आहे. होम टू होम सर्वेक्षणासाठी महापालिकेचे मनुष्यबळ कमी पडत असल्याने जिल्हा परिषदेची यंत्रणा महापालिकेला मदत करणार आहे. सोलापूर शहरातील लोक अत्यावश्यक सेवा व जीवनावश्यक वस्तू यासाठी मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडत आहेत. त्यामुळे कोरोचा संसर्ग वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. लोकांना अत्यावश्यक सेवा व जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्यात आणि सोशल डिस्टन्सचेही पालन व्हावे यासाठी योग्य तोडगा काढला जाईल अशी माहितीही पालकमंत्री भरणे यांनी दिली. सोलापुरातील कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी कशा पद्धतीने उपाययोजना करता येतील? या संदर्भात जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त यांच्याशी दूरध्वनीवरून सातत्याने चर्चा असल्याचेही पालकमंत्री भरणे यांनी सांगितले.



Web Title: The Guardian Minister will review the survey of the solapur Municipal Corporation