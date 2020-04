पंढरपुरात येणाऱ्या पै-पाहुण्यांना आता थेट जेलची हवा 

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : कोरोनापासून स्वतःला वाचवण्यासाठी आता प्रत्येकाची धरपड सुरू झाली आहे. त्यापुढे जावून आता आपल्या पै-पाहुण्यांना देखील गावात आणि घरी प्रतिबंद केला जावू लागला आहे. पंढरपूऱ नगरपालिकेने देखील आता बाहेर गावाच्या पै-पाहुण्यांना शहरात नो ऐंन्ट्री केली आहे. नो ऐंन्ट्री असतानाही कोणी पाहुणा शहरात आलाच तर त्याला आता थेट जेलची हवा खावी लागणार आहे. पंढरपुरात पाहुणे म्हणून आलेल्या दोघांवर नगरपालिका प्रशासनाने गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार संबंधितावर कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती पालिकेचे मुख्याध्याधिकारी अनिकेत मानोरकर व वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरुण पवार यांनी आज सकाळशी बोलताना दिली.

सोलापुरात दररोज कोरोना रुग्ण संख्येचा आलेख चढता दिसू लागला आहे. वाढत्या कोरोनाच्या प्रसारामुळे जिल्ह्यात सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. कोरोनाचा प्रतिबंद करण्यासाठी पालिकास्तरावर देखील खबरदारी घेतली जावू लागली आहे. शहरात कोरोनाचा शिरकावू होऊ नये यासाठी बाहेर जिल्ह्यातील पै-पाहुण्यांना शहरात बंदी घालण्यात आली आहे. कोरोनाचा धोका जोपर्यंत कमी होत नाही तोपर्यंत बाहेरच्या लोकांनी शहरात येवू नये असे आवाहन पालिकेने केले आहे.

परजिल्ह्यातून व तालुक्‍यातून येणाऱ्या लोकांची माहिती संकलन करण्यास सुरवात केली आहे. लॉकडाऊन काळात परजिल्हयातून शहरात सुमारे 1 हजार 400 लोक आले आहेत. अशा सर्व लोकांची आरोग्य तपासणी करुन त्यांना होम क्वारंटाईन देखील केले आहे. येथील प्रशासनाने एकत्रितपणे कोरोना विरोधात केलेल्या उपया योजनांमुळे सध्यातरी एक लाख लोकसंख्येचे पंढरपूर शहर सेफमध्ये आहे.

सेफ असलेल्या शहराला कोरोनापासून धोका निर्माण होऊ नये यासाठी आता चक्क बाहेरच्या लोकांना शहरात येण्यास प्रतिबंद केला आहे. विना परवाना परजिल्ह्यातून कोणी पाहुणा, मित्र आल्यास अशा लोकांवर व त्यांना आसरा देणाऱ्यांवर देखील पोलिस कारवाई केली जाणार आहे. दोन दिवसापूर्वी शहरात परजिल्ह्यातून परस्पर दोघे पाहुणे म्हणून पंढरपुरात आले आहेत. त्यांची माहिती पालिकेला मिळाल्यानंतर संबंधीत व्यक्तीची आरोग्य तपासणी केली आहे. जिल्हाबंदीचा आदेश मोडून शहरात आल्यामुळे आता त्यांच्यावर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. न्यायालायाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार संबंधीतावर कारवाई केली जाणार असल्याचेही मुख्याधिकारी श्री. मानोरकर यांनी सांगितले.

