सुटी न दिल्याने गुरुजी सरकारवर नाराज 

सोलापूर ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने पहिल्यांदा शहरातील शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी त्यांनी गुरुजींनाही सुटी दिली होती. त्यानंतर ग्रामीण भागातील शाळांनाही सुटी देण्याची मागणी झाली. सरकारने त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ग्रामीण भागातील शाळांनाही सुटी दिली. पण, गुरुजींना नियमित शाळेत येण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्यातील गुरुजी सरकारवर नाराज झाले आहेत. आता शिक्षक आमदारांनीच शाळांबरोबरच गुरुजींनाही सुटी देण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. शहरासह ग्रामीण भागातील शाळांना सुटी दिली आहे. मात्र, गुरुजींना शाळेत येण्याचे आदेश असल्याने गुरुजींमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शाळेमध्ये विद्यार्थीच नसतील तर गुरुजींनी शाळेत जाऊन करायचे तरी काय असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. अनेक गुरुजी शहरातून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शाळेसाठी जातात. त्यामुळे शाळेच्या गावी जाण्यासाठी गुरुजींना प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे त्या प्रवासादरम्यान काही वेगळे घडल्यास त्याची जबाबदारी सरकार घेणार का? असाही प्रश्‍न गुरुजींकडून विचारला जात आहे. ज्याप्रमाणे सरकारला मुलांची काळजी आहे त्याचप्रमाणे त्यांनी गुरुजींचीही काळजी घ्यायला हवी. राज्याचे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी राज्यातील गुरुजींनाही शाळांबरोबर सुटी देण्याची शिफारस सरकारला दोन दिवसांपूर्वीच केली आहे. मात्र, त्याबाबत सरकारने काहीच निर्णय घेतला नाही. याशिवाय आमदार कपिल पाटील यांनीही शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र पाठवून राज्यातील शिक्षकांनाही सुटी देण्याची मागणी केली आहे. गुरुजींना सुटी देताना त्यांची पगारपत्रे 20 तारखेपूर्वी ट्रेझरीला कशी पोचतील याकडे लक्ष देण्याची विनंतीही आमदार पाटील यांनी शिक्षणमंत्र्यांना केली आहे. सरकार निर्णय घेणार का?

फक्त शहरातील शाळा बंद केल्यानंतर ग्रामीण भागातील शाळा बंद करण्याबाबत सरकारवर दबाव वाढविला होता. त्यामुळे सरकारने ग्रामीण भागातील शाळा बंदचा निर्णय घेतला. आता शाळांबरोबरच गुरुजींनाही सुटी देण्याबाबत सरकारवर सर्वच स्तरातून दबाव वाढविला जात आहे. त्याचबरोबर आयुक्तांनीही सुटी देण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे सरकार गुरुजींनाही सुटी देण्याचा निर्णय घेणार का? हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

Web Title: Guruji was angry with the government for not giving the vacation