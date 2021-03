बहिणीचे अनैतिक संबंध असल्याचे भावाला समजले ! भावाने त्या तरुणालाच संपविले

सोलापूर : बहिणीसोबत एका मुलाचे अनैतिक संबंध असल्याची माहिती झाल्यानंतर तो त्या मुलावर चिडून होता. 23 मार्चपासून ती महिला माहेरीच राहत होती. त्यांच्या भेटीगाठी वाढल्याने त्या रागातून तिच्या भावाने नितीन नागनाथ उबाळे (वय 30 रा. भिम नगर, बुध्द विहारजवळ, शेळगी) याचा खून केला. विशाल उर्फ सायबा मोहन सुरवसे असे त्या संशयित आरोपीचे नाव आहे. मयताच्या भावाने दिली फिर्याद... विशाल उर्फ सायबा मोहन सुरवसे याच्या बहिणीसोबत मयत नितीन उबाळे याचे होते अनैतिक संबंध

संशयित आरोपी तथा त्या महिलेचा भाऊ विशाल सुरवसेला झाली होती अनैतिक संबंधाची माहिती

विशाल हा चिडून होता, तो सातत्याने नितीनच्या घरासमोरून हेलपाटे मारायचा

26 मार्च रोजी रात्री साडेनऊ ते 27 मार्चच्या सकाळी साडेसहा या वेळेत शेळगी परिसरातील नागोबा मंदिर परिसरात नितीनचा झाला खून

डोक्‍यात दगड मारून त्याला ठार मारल्याचा विशालवर संशय; मयताचा भाऊ परशुराम उबाळे यांनी दिली जोडभावी पेठ पोलिसांत फिर्याद शेळगी परिसरातील मित्र नगरातील सायबा सुरवसे याच्या बहिणीचे नितीन उबाळे याच्यासोबत अनैतिक संबंध होते. त्याबद्दल सायबला माहिती झाली आणि त्यानंतर तो माझ्या भावावर चिडून होता. त्याच्या घरासमोरून अनेकदा चकरा मारायचा. 26 मार्च रोजी रात्री साडेनऊ वाजता भाऊ नितीन हा घरातून बाहेर पडला. त्यानंतर 27 मार्च रोजी (शनिवारी) त्याचा खून झाल्याचे समजले. शेळगीतील महालक्ष्मी सोसायटीमागील नागोबा मंदिरासमोरील मोकळ्या जागेत नितीनच्या डोक्‍यात दगड घालून त्याचा खून करण्यात आला. हा खून त्या महिलेचा भाऊ विशाल (सायबा) यानेच केला, अशी फिर्याद मयताचा भाऊ परशुराम उर्फ बाळासाहेब नागनाथ उबाळे यांनी जोडभावी पेठ पोलिसांत दिली. त्यानुसार पोलिसांनी संशयित आरोपीला अटक केली असून त्याची कसून चौकशी सुरु आहे. संशयित आरोपीनेच हा गुन्हा केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक राहूल बोराडे हे करीत आहेत.

