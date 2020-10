शहरातील आठ प्रभागांमध्येच निम्मे रुग्ण ! आज 28 पॉझिटिव्ह अन्‌ एकाचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरातील नऊ हजार 72 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या थेट संपर्कातील 28 हजार 262 संशयितांना त्यांच्या घरातच क्‍वारंटाईन करण्यात आले होते. त्यातील 82 संशयित आता होम क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. तर 14 हजार 213 पैकी 90 संशयित इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. आज शहरात 20 पुरुष, तर आठ महिला कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्या आहेत. कोरोनाला रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करुनही प्रभाग क्रमांक पाच, सात, आठ, 21, 23, 24, 25 आणि 26 मध्ये सर्वाधिक चार हजार 364 रुग्ण आढळले आहेत. अन्य प्रभागांच्या तुलनेत ती संख्या मोठी आहे. ठळक बाबी... शहरातील 86 हजार 101 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरातील 77 हजार 29 संशयितांची टेस्ट निगेटिव्ह

शहरात आतापर्यंत आढळले नऊ हजार 72 कोरोना पॉझिटिव्ह

एकूण रुग्णांपैकी 503 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी

आतापर्यंत सा हजार 706 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात

आज 428 संशयितांमध्ये आढळले; आसरा हौसिंग सोसायटीतील 68 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू लकी चौक, देगाव, दत्त चौक, निरामय सोसायटी (अशोक नगर), राघवेंद्र नगर (सैफूल), विजय देशमुख नगर (विजयपूर रोड), आरुष रेसिडेन्सी, अनुराधा को-ऑप हौसिंग सोसायटी, केगाव, अवंती नगर, वज्रेश्‍वरी नगर (अक्‍कलकोट रोड), मल्लिकार्जुन नगर, स्वामी विवेकानंद नगर (हत्तुरे वस्ती), बॉम्बे पार्क (जुळे सोलापूर), दिलीप नगर (कुमठे), कुमठे गाव, सुरवसे मित्र नगर, एसबीआय कॉलनी (दयानंद कॉलेजवळ), मंत्री चंडक (किल्लेदार मंगल कार्यालयाजवळ), चंद्रकिरण अपार्टमेंट (रेल्वे लाईन्स) या ठिकाणी नवे रुग्ण आढळले आहेत. शहरात आता को-मॉर्बिड तथा संशयित, लक्षणे असलेल्यांचीच कोरोना टेस्ट केली जात आहे.

Web Title: Half of the patients in eight wards of the city; Today 28 positive and one died