दिव्यांग, निराधारांचे मानधन दिवाळीपूर्वी द्या, अन्यथा आंदोलन 

सोलापूर : दिवाळी जवळ आली असतानाही राज्य सरकारने अद्यापपर्यंत दिव्यांग, निराधार, वृद्ध, गोरगरीब, नागरिक व महिलांचे मानधन दिलेले नाही. दिवाळीपूर्वी मानधन मिळावे यासाठी पाठपुरावा करुन देखील सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप सोलापूरचे माजी पालकमंत्री तथा भाजप आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी केला आहे. लॉकडाऊन, अतिवृष्टी यासह इतर कारणास्तव आर्थिक अडचणीत सापलेल्या दिव्यांग, निराधारांची आणखी आर्थिक अडचण झाली आहे. शासनाने दिवाळीपूर्वी या सर्वांचे मानधन द्यावे अन्यथा राज्य सरकारविरोधात जन आंदोलन करण्याचा इशाराही आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी दिला आहे.

