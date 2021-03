तुमच्या नगरात आज कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला आहे का? शहरात आज 117 ठिकाणी आढळले 136 रुग्ण

सोलापूर : शहरात आज 136 रुग्ण आढळले असून त्यात 78 पुरुष तर 58 महिलांचा समावेश आहे. दुसरीकडे मजरेवाडी परिसरातील 85 वर्षीय तर संतोष नगर (बाळे) येथील 72 वर्षीय पुरुषांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून आरटीओ कार्यालयाजवळील सिध्देश्‍वर नगरातील 79 वर्षीय महिलेचाही कोरोनाने बळी घेतला आहे. कोरोनाचे टेस्टिंग सुरु होऊन वर्षाचा काळ लोटला, तरीही साडेबारा लाखांच्या शहरात दोन लाखदेखील टेस्ट पूर्ण झालेल्या नाहीत, अशी चर्चा सुरु झाली आहे. ठळक बाबी... कोरोना संशयितांची टेस्ट सुरु होऊन लोटला वर्षाचा कालावधी

शहरातील एक लाख 93 हजार 520 तर ग्रामीणमधील पाच लाख 54 हजार 896 संशयितांची टेस्ट

आतापर्यंत शहरात 13 हजार 796 रुग्णांपैकी 685 जणांचा कोरोनाने घेतला बळी

ग्रामीण भागातील 42 हजार 465 पैकी एक हजार 207 रुग्णांचा झाला मृत्यू

शहरात आज 136 तर ग्रामीण भागात आढळले 167 रुग्ण; एकूण पाचजणांचा मृत्यू सोलापूर शहरात आज 117 ठिकाणी 136 रुग्ण आढळले आहेत. त्यामध्ये व्ही.एम. रेसिडेन्सी हॉस्टेल, अशोक चौक, न्यू बुधवार पेठ, उत्तर कसबा, पूर्व मंगळवार पेठ, लकी चौक, मुकुंद नगर, बेडरपूल, आशा नगर (एमआयडीसी रोड), विनायक नगर (पोशम्मा मंदिराजवळ), बापूजी नगर, उत्तर सदर बझार, नई जिंदगी (बसवेश्‍वर नगर), साईबाबा चौक, न्यू संतोष नगर, राघवेंद्र नगर, पापाराम नगर, सिटीझन पार्क, आदित्य नगर, गॅलेक्‍सी अपार्टमेंट, गरिबी हटवा झोपडपट्टी, अत्तार नगर (विजयपूर रोड), यशवंत हौसिंग सोसायटी, स्वागत नगर, न्यू आनंद नगर, म्हेत्रे नगर (कुमठा नाका), समता नगर, गजानन महाराज मंदिराजवळ (सोरेगाव), दक्षिण सदर बझार, ऑर्चिड कॉलेजजवळ, विकास नगर (होटगी रोड), जुनी मिल कंपाउंड (मुरारजी पेठ), मराठा वस्ती, मल्लिकार्जुन नगर (अक्‍कलकोट रोड), रामलाल चौक, सागर गॅस गोडावूनजवळ (होटगी रोड), वसंत विहार (भिमाशंकर थोबडे नगर), उमा नगरी, देवदत्त टॉवरजवळ (बुधले गल्ली), न्यू बुधवार पेठ (सम्राट चौक), जय मल्हार नगर (बाळे), रोटे चेंबर्स (मुरारजी पेठ), अवंती नगर, न्यू बुधवार पेठ (रामजी चौक), वैष्णवी रुबी नगर, रेणूका नगर, चंद्रलोक नगर, वामन नगर, कल्याण नगर, (जुळे सोलापूर), आत्मविश्‍वास नगर, माशाळ वस्ती, वैष्णवी नगर भाग-एक (सैफूल), म्हाडा अपार्टमेंट (सात रस्ता), मराठा गल्ली (नवी पेठ), गांधी नगर, लक्ष्मी पेठ (दमाणी नगर), विडी घरकूल (हैदराबाद रोड), राहूल नगर (मजरेवाडी), निलम नगर (भाग-एक), सोरेगाव, सोनामाता नगर, राजस्व नगर, लिमयेवाडी (साई मंदिराजवळ), गैबीपीर नगर, सलगर वस्ती, गणेश हॉल, सदगुरु रेसिडेन्सी (जुना संतोष नगर), परिहार्य अपार्टमेंट (यतिम खान्याजवळ), रेल्वे लाईन्स, भवानी पेठ, न्यू पाच्छा पेठ, सनद नगर (लिमयेवाडी), सिध्देश्‍वर पेठ, धुम्मा वस्ती (लक्ष्मी पेठ), रेवणसिध्देश्‍वर नगर, विनायक रेसिडेन्सी, गोल्डफिंच पेठ (दत्त चौक), सुनिल नगर (एमआयडीसी), व्यंकटेशन नगर (बालाजी हौसिंग सोसायटी), अंत्रोळीकर नगर, श्रेयस अपार्टमेंट, सरवदे हौसिंग सोसायटी, विश्‍वकर्मा रेसिडेन्सी (होटगी रोड), राम नारायण चंडक विहार, जुनी पोलिस लाईन, तुळशांती नगर, किसान नगर, ज्योती नगर (आकाशवाणी केंद्राजवळ), कुमठे तांडा, उत्तर कसबा, दत्त चौक, साई सुपर मार्केटजवळ, शाबू नगर (आरटीओ कार्यालयामागे), गणेश हॉल, मंत्री चंडक अपार्टमेंट (गांधी नगर), ऑर्चिड अपार्टमेंट, मड्डी वस्ती, एसटी कॉलनी, भूषण नगर, सत्तर फूट रोड, विद्या नगर भाग-दोन (पाथरूठ चौक), जुना पुना नाका, श्री विहार (रुपाभवानी मंदिराजवळ), बालाजी मंदिराजवळ, काशिनाथला भंडारे शास्त्री शाळेजवळ, न्यू बुधवार पेठ, अभिषेक नगर (मुरारजी पेठ), जोडभावी पेठ (जैन मंदिराजवळ), मोटे वस्ती (बुधवार पेठ), गांधी नगर (अक्कलकोट रोड), स्टेट बॅंक कॉलनी, गरिबी हटाव झोपडपट्टी (विजापूर नाका), न्यू रंगराज नगर (रंगनाथ मंदिराजवळ) आणि वारद चाळ (मुरारजी पेठ) या ठिकाणी नवे रुग्ण आढळले आहेत.

