हरिनामाच्या जयघोषात पुष्पवृष्टी करत त्यांना दिला डिसचार्ज

पंढरपूर(सोलापूर) ः पंढरपूर शहर आणि तालुक्‍यातील सात व्यक्तींचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले होते. त्यापैकी पाच व्यक्ती आता बऱ्या झाल्या मुळे हरिनामाच्या जयघोषात आणि पुष्पवृष्टी करत त्यांना आज वाखरी येथील कोव्हिड केअर सेंटर मधून डिस्चार्ज देण्यात आला. हेही वाचाः दुचाकी अपघातात एक ठार उर्वरित दोन पैकी गोपाळपूर येथील रुग्णाला देखील सोलापूर मधून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. त्यामुळे पंढरपूर तालुक्‍याचा आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. रेल्वे सुरक्षा जवान आणि आणि उजनी मधील एका अधिकाऱ्याच्या संपर्कात आलेल्या एकूण बारा जणांचे आज स्वॅब नमुने घेण्यात आले आहेत.

पंढरपूर शहरातील दोन आणि तालुक्‍यातील पाच व्यक्तींचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले होते. या सात पैकी पाच जणांना तालुक्‍यातील वाखरी येथील एमआयटी मधील कोव्हिड केअर सेंटर मध्ये ठेवण्यात आले होते. पाच ही लोकांची प्रकृती सुधारल्यामुळे त्यांना आज घरी सोडण्याचा निर्णय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घेतला होता.

त्यानुसार आज सकाळी प्रांताधिकारी सचिन ढोले, उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉक्‍टर सागर कवडे, तहसीलदार वैशाली वाघमारे, पंढरपूर ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रशांत भस्मे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.एकनाथ बोधले यांच्या उपस्थितित हरिनामाच्या जयघोषात आणि फुलांच्या वर्षावात पाचही व्यक्तींना घरी सोडण्यात आले. हेही वाचाः वळसंगमध्ये आढळला सारीचा रुग्ण बार्डी आणि गोपाळपुर येथील प्रत्येकी एक अशा उर्वरित दोन व्यक्तींवर सोलापूर येथे उपचार सुरू होते. त्यापैकी गोपाळपुरच्या व्यक्तीस डिस्चार्ज देण्यात आला आहे अशी माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्‍टर एकनाथ बोधले यांनी दिली.

दरम्यान मुंबई येथून कुर्डुवाडी येथे बंदोबस्तासाठी आलेल्या सहा रेल्वे सुरक्षा जवानांचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले होते. हे सर्व जवान तीन जूनच्या सुमारास पंढरपूर येथे रेल्वेस्थानकावर बंदोबस्तासाठी आले होते. त्यांच्या संपर्कात आलेल्या 29 जणांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे अशी माहिती प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी दिली.

मुंबई येथून कुर्डूवाडी रेल्वे स्थानकावर बंदोबस्तासाठी आलेल्या जवानांचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती समजताच त्यांचे कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग घेण्यात आले. तीन जूनच्या सुमारास हे जवान पंढरपूर येथे बंदोबस्तासाठी आले होते. ही माहिती समजताच येथील शासकीय यंत्रणा सतर्क झाली. संबंधित जवानांच्या संपर्कात आलेल्या 29 जणांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. या 29 जणांच्या पैकी आठ व्यक्तींचे स्वॅब आज घेण्यात आले.

उजनी कार्यालयाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याचा तो पंढरपूर येथून लातूर येथे गेल्यानंतर कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. संबंधित अधिकारी 3 जून रोजी पंढरपूर येथे आले होते. त्यामुळे त्यांच्या संपर्कात आलेल्या उजनी कार्यालयातील चार जणांचे स्वॅब देखील आज घेण्यात आले आहेत.



