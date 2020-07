पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बॅंकांच्या विरोधात पोलिसांत देणार तक्रार 

सोलापूर : कोरोनाच्या संकटातही शेतकऱ्यांना खरिपासाठी मुबलक बियाणे, खते व पीक कर्ज देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील बॅंकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करावे यासाठी उद्दिष्ठ देण्यात आले आहे. ज्या बॅंका उद्दिष्ठानूसार पीक कर्जाचे वाटप करणार नाहीत त्यांच्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रार केली जाणार असल्याची माहिती आज जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी येथे दिली. सध्या पेरणीचा हंगाम सुरू आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येक बॅंकेस पीक कर्जाचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. पण बॅंका पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शासकीय नियमानुसार पीक कर्ज वितरण करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंकांविरुध्द पोलिस तक्रार करावी, अशा सूचना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार तक्रार नोंदविण्याची कारवाई केली जाईल, असे श्री शंभरकर यांनी सांगितले. सोलापूरच्या पीक कर्जवाटपाबाबत जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे म्हणाले, खरीप हंगाम सुरू होऊन सुमारे एक महिना झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यास एकूण 1 हजार 438 कोटी 52 लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. 30 जूनअखेर 648 कोटी 88 लाख रुपयाचे पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 30 जूनअखेर पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली आहे. आतापर्यंत एकूण उद्दिष्टाच्या 45 टक्केच वाटप झाले आहे. हे वाटप जास्तीत जास्त व्हावे, यासाठी बॅंकांकडे पाठपुरावा केला जात आहे. जिल्ह्यातील पीक कर्ज वितरण

कर्जवाटप तपशील राष्ट्रीयकृत बॅंका खासगी बॅंका जिल्हा बॅंक व्हीकेजीबी

बॅंकांच्या शाखा 233 59 208 35

खातेदार उद्दिष्ट 69505 10605 22081 7281

कर्ज वाटप उद्दिष्ट 105969 18286 15457 4140

जून अखेर कर्जवाटप 27544.03 21128.1 13738.35 2478.09

उद्दिष्टांची टक्केवारी 25.99 115.54 88.88 59.86

(खातेदार संख्या प्रत्यक्ष आणि आकडे लाख रुपयांत)

