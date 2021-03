जिल्हाधिकारी नसल्याने बुधवारी होणार सुनावणी, झेडपी सदस्य अपात्र प्रकरण

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीत बंडखोरी करणाऱ्या मोहिते पाटील गटाच्या सहा जिल्हा परिषद सदस्यांना अपात्र करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते बळिराम साठे यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णयानंतर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी या प्रकरणावर सुनावीची वेळ आज दिली होती. आजच्या सुनावणीसाठी जिल्हाधिकारी शंभरकर हेच उपस्थित नसल्याने या प्रकरणाची सुनावणी आता बुधवारी (ता. 24) दुपारी 4 वाजता जिल्हाधिकारी शंभरकर यांच्यासमोर होणार आहे. माळशिरस तालुक्‍यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य मंगल वाघमोडे, शीतलदेवी मोहिते-पाटील, सुनंदा फुले, अरुण तोडकर, स्वरुपाराणी मोहिते पाटील आणि गणेश पाटील या सहा सदस्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा व्हिप डावलत राष्ट्रवादीच्या विरोधात मतदान केले होते. त्यामुळे या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा पराभव झाला होता. त्यानंतर जिल्हा परिषदेतील गटनेते तथा राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांनी या सदस्यांच्या विरोधात अपात्रतेची कारवाई करावी यासाठी सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली होती. आमदार शिंदे यांच्या विरोधातील तक्रारीवरही बुधवारीच सुनावणी

करमाळ्याचे अपक्ष आमदार संजय शिंदे तथा सोलापूर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अपक्ष अध्यक्ष यांनी 2019 ची लोकसभा निवडणूक माढा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर लढवली होती. अपक्ष जिल्हा परिषद सदस्य आणि अध्यक्ष निवडीत बिनविरोध निवडून आलेल्या तत्कालीन अध्यक्ष शिंदे यांनी राष्ट्रवादीची उमेदवारी स्वीकारली. त्यामुळे त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्य रद्द करावे अशी मागणी माळशिरस तालुक्‍यातील मोहिते-पाटील गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य अरुण तोडकर यांनी 2019 मध्येच केली होती. या प्रकरणावर कोणतीही सुनावणी झाली नाही. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार शिंदे करमाळा विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत अपक्ष म्हणून विजयी झाले. विधीमंडळाच्या सदस्यपदी निवड झाल्यानंतर त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्य पद आपोआप संपुष्टात आले. कायदेशीर रित्या ही तक्रार निकाली न निघाल्याने माळशिरस तालुक्‍यातील मोहिते पाटील गटाच्या सहा जिल्हा परिषद सदस्यांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीत केलेल्या बंडखोरीवर कारवाई करण्यासाठी तांत्रिक अडचण निर्माण होती. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासमोर याही प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी (ता. 24) दुपारी 4 वाजता होणार आहे.

Web Title: Hearing to be held on Wednesday due to absence of Collector, ZP member ineligible case