नागनाथ क्षीरसागर यांच्या विरोधातील तक्रारीवर 24 डिसेंबरला सुनावणी 

सोलापूर : मोहोळचे (जि. सोलापूर) शिवसेना नेते नागनाथ क्षीरसागर यांच्या जात प्रमाणपत्राबद्दल दाखल झालेल्या तक्रारीवर आज सोलापूरच्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती समोर सुनावणी झाली. मोहोळचे राष्ट्रवादीचे आमदार यशवंत माने यांचे बंधू हनुमंत माने यांनी यापूर्वीच दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर आता पेनुरचे (ता. मोहोळ) जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी सोनवणे यांनी देखील तक्रार दाखल केली आहे. या दोन्ही तक्रारींची सुनावणी आता एकत्रितपणे चालविली जाणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सुळे यांनी दिली. आज सकाळी 11 वाजता आणि त्यानंतर दुपारी 3 वाजता सोलापुरातील सात रस्ता येथील सामाजिक न्याय भवनातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती समोर सुनावणी झाली. क्षीरसागर यांच्या विरोधात हनुमंत माने यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर क्षीरसागर यांनी वकिलाच्या माध्यमातून त्यांचे म्हणणे समितीसमोर मांडले होते. माने यांना माझ्या विरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार नसल्याचा मुद्दा क्षीरसागर यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीत उपस्थित केला होता. हनुमंत माने यांना क्षीरसागर यांच्या विरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार आहे की नाही? याचा निर्णय 24 डिसेंबरच्या सुनावणीत घेतला जाणार असल्याची माहिती समिती अध्यक्ष सूळ यांनी दिली. जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी सोनवणे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची प्रत आज नागनाथ क्षीरसागर यांचे चिरंजीव सोमेश क्षीरसागर यांना देण्यात आली. सोनवणे यांच्या तक्रारीवर क्षीरसागर आता त्यांचे म्हणणे मांडणार आहेत. समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सूळ, समितीच्या सदस्य सचिव छाया गाडेकर आणि सदस्य संतोष जाधव यांच्यासमोर आज ही सुनावणी झाली. सुनावणीसाठी नागनाथ क्षीरसागर यांचे चिरंजीव सोमेश क्षीरसागर, तक्रारदार व जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी सोनवणे, तक्रारदार व आमदार यशवंत माने यांचे बंधू हनुमंत माने उपस्थित होते. तक्रारदारांच्यावतीने ऍड. नितीन हबीब यांनी काम पाहिले. क्षीरसागर यांच्यावतीने ऍड. अमरिश खोले यांनी काम पाहिले.

