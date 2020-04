बाहेर पडू नका म्हणून दटावणारा पोटासाठी धावून आल्याने त्यांचेही डोळे पाणावले 

करकंब (सोलापूर) : 15 दिवसांपासून कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वसामान्यांसाठी स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालून रस्त्यावर उतरून "ऑन ड्युटी' निभावणाऱ्या खाकी वर्दीतील मायेची ऊब आज टेंभुर्णी (ता. माढा) येथील मजुरांनी अनुभवली.

टेंभुर्णी येथील गणेश शिंदे हे गेल्या चार वर्षांपासून करकंब पोलिस ठाण्यात सेवा बजावत आहेत. सध्या कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर दररोज घरातून ड्युटीसाठी बाहेर पडताना त्यांची आई डोळ्यात अश्रू आणून काळजी घेण्यास सांगत असते. त्यातच सर्वत्र शुकशुकाट असताना हातावर पोट असणारी कुटुंबे मात्र कोणीतरी मदत करेल, या आशेने रस्त्याकडे डोळे लावून बसलेली असतात, हे शिंदे यांनी स्वतः पाहिले. अशा कुटुंबातील व्यक्तींसाठी त्यांचा जीव तुटायचा, पण ते हतबल असायचे. लॉकडाउनच्या काळात यांचे पोट कसे भरणार, या विचाराने ते व्यथित व्हायचे. अखेर आज (बुधवार) 1एप्रिल हा त्यांचा वाढदिवस आणि साप्ताहिक सुटीचा दिवस असूनही ते अंगावर खाकी वर्दी चढवून स्वतःचा मुलगा पृथ्वीराज आणि मुलगी कार्तिकी यांना घेऊन घराबाहेर पडले. दोन क्विंटल गहू, दोन क्विंटल साखर, दोन क्विंटल तांदूळ, बिस्किटाचे काही बॉक्‍स खरेदी केले आणि थेट मोलमजुरी करणाऱ्या लोकांच्या पालावर जाऊन त्याचे वाटप केले. त्यामुळे तेथील मजूरही खाकीतील अशी अनोखी माणुसकी बघून अचंबित झाले होते. एरवी बाहेर पडू नका म्हणून दटावणारी खाकी वर्दीच आज पोटासाठी धावून आल्याने त्यांचेही डोळे पाणावले होते. श्री. शिंदे यांनी फक्त मजुरांनाच मदत केली असे नाही तर स्वतःच्या दोन मुलांवरही कृतीतून संस्कार केले. मनावरचे ओझे हलके

ड्युटी करताना हातावर पोट असणाऱ्या लोकांचे हाल बघून खूप वाईट वाटायचे. पण त्यावेळी काहीच मदत करता येत नसे. आज वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांना काही प्रमाणात मदत केल्यामुळे मनावरील ओझे हलके झाल्यासारखे वाटतेय.

- गणेश शिंदे, पोलिस नाईक, करकंब

