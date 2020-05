सोलापूर "सिव्हिल'साठी बाजार समितीचा मदतीचा हात 

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांना कोरोनामुक्त करण्यात, कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यात सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय मोलाची भूमिका बजावत आहे. या रुग्णालयाच्या मदतीसाठी सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पुढाकार घेतला आहे. समितीच्या वतीने या रुग्णालयाला पीपीई किट आणि व्हेंटिलेटर देण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे सभापती तथा आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी दिली. सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सभा आज आमदार तथा सभापती विजयकुमार देशमुख यांच्या अध्यक्षतेत बाजार समितीच्या सभागृहात झाली. सभेत यासह अन्य महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सोलापूर शहरात वाढत असलेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव तसेच सिव्हिल हॉस्पिटल येथे वाढत असलेल्या रुग्णांची संख्या व डॉक्‍टरवर येणारा ताण लक्षात घेऊन सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने एक हजार पीपीई किट तसेच रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत यासाठी 10 व्हेंटिलेटर देण्यास या सभेत एकमताने मान्यता देण्यात आली आहे. सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूर तालुका आहे. बाजार समितीमधील व्यापारी, हमाल, तोलार व आडते हे सोलापूर शहरात राहतात. कोरोनाने सध्या सोलापूर शहरात थैमान घातले आहे. बाजार समितीने केलेल्या मदतीमुळे उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर या तालुक्‍यांसह संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याला व सिव्हील रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना लाभ होणार आहे. कोरोनाच्या लढ्यात सोलापूर बाजार समितीच्यावतीने यापूर्वीच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, पीएम केअर फंड यांना मदत केली आहे. या शिवाय गरिब, कामगार व बेघरांना अन्नधान्याच्या किट वाटप केल्या आहेत.

Web Title: The helping hand of the Market Committee for Solapur "Civil"