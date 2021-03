उच्च न्यायालयाने फेटाळली गाळेधारकांची याचिका ! मालकी हक्काबाबत स्थानिक न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश

सोलापूर : पार्क स्टेडियम लगतच्या गाळ्यांबाबत गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने गाळेधारकांची याचिका फेटाळून लावत गाळ्यांच्या मालकी हक्काबाबत आधी स्थानिक न्यायालयात दाद मागा, असे आदेश दिल्याची माहिती आहे. भाडेवाढीच्या मुद्‌द्‌याच्या निमित्ताने पार्क स्टेडियम येथील गाळ्यांची मालकी नक्की कोणाची? यावरून महापालिका व गाळेधारक यांच्यात गेल्या काही वर्षांपासून वाद सुरू आहे. महापालिकेने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम अंतर्गत दोन वर्षांपूर्वी पार्क गाळेधारकांवर कारवाई केली होती. याविरोधात गाळेधारकांनी सत्र न्यायालयात दाद मागितल्यावर न्यायालयाने हा विषय आमच्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगितले. यावर गाळेधारकांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, महापालिका उपायुक्तांनी 81 ब कलमाखाली दिलेल्या निर्णयाला गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने गाळेधारकांची याचिका फेटाळून लावत, मुदत संपलेले गाळे महापालिकेने त्याच वेळी का ताब्यात घेतले नाहीत? अशी विचारणा केल्याची माहिती महापालिकेचे उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी दिली. तर गाळ्यांचे मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी आधी स्थानिक न्यायालयात जा, तिथे काही अडचण असेल तर उच्च न्यायालयात दाद मागा, असे आदेश न्यायालयाने दिल्याचे पार्क स्टेडियम शोरूम असोसिएशनचे अध्यक्ष केतन शहा यांनी सांगितले. 81 फ कलमाखाली स्थानिक न्यायालयात दाद मागता येणार आहे, याबाबत असोसिएशनच्या बैठकीत भूमिका ठरणार, असेही शहा म्हणाले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The High Court rejected the petition of the Park Stadium Shoppers