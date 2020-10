सोलापूर शहर व जिल्ह्यात उच्चांक, एकाच दिवशी 1184 जण कोरोना मुक्त 

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोना दाखल झाल्यापासून एकाच दिवशी सर्वाधिक कोरोनामुक्त होण्याची घटना आज घडली आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील 1 हजार 184 जण आज एकाच दिवशी कोरोना मुक्त झाले आहेत. ग्रामीण भागातील 1 हजार 128 तर महापालिका हद्दीतील 56 असे एकूण 1 हजार 184 जण आज कोरोना मुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील एकूण कोरोना मुक्त झालेल्या व्यक्तींची संख्या 27 हजार 436 झाली आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 20 हजार 149 तर महापालिका हद्दीतील 7 हजार 287 जणांचा समावेश आहे. आजच्या अहवालानुसार ग्रामीण भागात 240 व महापालिका हद्दीत 50 असे 296 नवे कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत. ग्रामीण भागातील आठ व महापालिका हद्दीतील पाच अशा 13 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील एकूण बाधितांची संख्या आता 35 हजार 20 झाली असून त्यामध्ये ग्रामीण मधील 26 हजार 49 रुग्णांचा तर महापालिका हद्दीतील आठ हजार 611 बाधिताचा समावेश आहे. कोरोना चाचणीचे 67 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. हे सर्व अहवाल ग्रामीण भागातील आहेत.

Web Title: High in Solapur city and district, 1184 people released corona in a single day