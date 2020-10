सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात कोरोनाच्या हिटलिस्टवर आतापर्यंत बार्शी तालुका होता. आता बार्शी तालुक्‍याला पंढरपूर तालुक्‍याने मागे टाकले असून सोलापूर जिल्ह्यात कोरोनामुळे आतापर्यंत सर्वाधिक 180 मृत्यू एकट्या पंढरपूर तालुक्‍यात झाले आहेत. ग्रामीण भागातील एकूण 30 हजार 772 कोरोनाबाधितांपैकी सर्वाधिक 6 हजार 141 बाधित एकट्या पंढरपूर तालुक्‍यात आढळले आहेत. बार्शी तालुक्‍यातील बाधितांची संख्या 5 हजार 467 तर आता पर्यंत मृत पावलेल्या व्यक्तींची संख्या 177 आहे. जिल्ह्यात सध्या सर्वाधिक 745 ऍक्‍टिव्ह कोरोना बाधित रुग्ण बार्शी तालुक्‍यात आहेत. बार्शी खालोखाल पंढरपूर तालुक्‍यात 445, माढा तालुक्‍यात 355, मोहोळमध्ये 322 आणि माळशिरस तालुक्‍यात 310 ऍक्‍टिव्ह कोरोना बाधित रुग्ण आहेत.

सोलापूर शहर व ग्रामीण भागातील एकूण कोरोना बाधितांची संख्या आज 40 हजार 344 वर पोहोचली आहे. त्यातील 36 हजार 23 जण आतापर्यंत कोरोना मुक्त झाले आहेत. रुग्णालयात सध्या 2 हजार 870 जणांवर उपचार सुरू आहेत. कोरोना चाचणीचे 34 अहवाल अद्यापही प्रलंबित असून हे सर्व अहवाल ग्रामीण भागातील आहेत. आजच्या अहवालानुसार नव्या 134 कोरोनाबाधितांची भर पडली आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 95 तर महापालिका हद्दीतील 39 जणांचा समावेश आहे. आजच्या अहवालानूसार कोरोनामुळे सात जणांचा मृत्यू झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 6 तर महापालिका हद्दीतील एका व्यक्तीचा समावेश आहे.

Web Title: The highest number of victims due to corona is in Pandharpur taluka of Solapur district