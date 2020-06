सोलापूर ः जिल्ह्यात यंदा मृग नक्षत्रात चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये पेरणीची लगबग सुरु झाली आहे. बार्शी व माढा तालुक्‍यात सर्वाधिक पेरणी झाली आहे. जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात जिल्ह्यात सहा टक्के क्षेत्रावर खरीपाची पेरणी झाली आहे. मागील वर्षी हंगामाच्या शेवटी म्हणजे ऑक्‍टोबर महिन्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला होता. पण, यंदाच्या वर्षी सुरवातीपासूनच चांगला पाऊस पडण्यास सुरवात झाली आहे. त्यामुळे मृग नक्षत्रात शेतकऱ्यांनी खरीपाच्या पेरण्यांना सुरवात झाली आहे. जिल्ह्यात बार्शी, अक्कलकोट या तालुक्‍यांमध्ये सोयाबीनची पेरणी मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. खरीप हंगामात तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन ही पिके प्रामुख्याने पेरली जातात. जिल्ह्यात तूर चार टक्के, मूग चार टक्के, उडीद पाच टक्के, सोयाबीन 20 टक्के, मका तीन टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सरासरी 72 मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. करमाळा, माढा व मोहोळ तालुक्‍यात सरासरी 95 ते 105 टक्के इतका पाऊस झाला आहे. सर्वात कमी पाऊस माळशिरस तालुक्‍यात 34 तर मंगळवेढा तालुक्‍यात 47 टक्के इतका झाला आहे. जिल्ह्यात यंदा खरीपाच्या पेरणी क्षेत्रामध्ये कृषी विभागाने वाढ केली आहे. मागील चार-पाच वर्षाची सरासरी काढून खरीप हंगामातील पेरणी क्षेत्र कृषी विभागाने निर्धारीत केले आहे. मागील काही वर्ष केवळ 79 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर जिल्ह्यात खरिपाची पेरणी केली जात असल्याचा कृषी विभागाचा अहवाल होता. मात्र, त्यामध्ये यंदाच्या वर्षी वाढ करण्यात आली असल्याचे कृषी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीवरुन दिसून येते. उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट, करमाळा, माळशिरस, सांगोला या तालुक्‍यात अद्यापही पेरण्यांना सुरवात झालेली नाही. त्यामुळे या तालुक्‍यांचा पेरणी अहवाल शून्य टक्के इतका आहे. तालुकानिहाय सरासरी पेरणी क्षेत्र हेक्‍टरमध्ये

उत्तर सोलापूर-4162, दक्षिण सोलापूर-21168, बार्शी-57379, अक्कलकोट-65225, मोहोळ-4780, माढा-17460, करमाळा-14049, पंढरपूर-2328, सांगोला-17721, माळशिरस-11217, मंगळवेढा-19142, एकूण-दोन लाख 34 हजार 641 हेक्‍टर



Web Title: The highest sowing was done in these talukas of Solapur district