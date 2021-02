कोरोनामुळे अकलूज येथील ऐतिहासिक महाशिवरात्र यात्रा भरणार नाही ! शिवपार्वती मंदिर समितीचा निर्णय

अकलूज (सोलापूर) : राज्यात कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे संचारबंदीचा निर्णय घेण्यात येत आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा विचार करता अकलूज येथील महाशिवरात्र यात्रा न भरविण्याचा निर्णय यात्रा कमिटीने घेतला असल्याची माहिती यात्रा कमिटीचे अध्यक्ष जयसिंह शंकरराव मोहिते - पाटील यांनी दिली. यशवंतनगर, अकलूज येथे ऐतिहासिक शिवपार्वती मंदिर असून, दरवर्षी महाशिवरात्र यात्रा महोत्सव समिती चॅरिटेबल ट्रस्ट, शंकरनगर - अकलूज यांच्या विद्यमाने दरवर्षी महाशिवरात्री निमित्त महाशिवरात्र यात्रा मोठ्या प्रमाणात भरविण्यात येते. सलग पाच ते सहा दिवस चालणाऱ्या या यात्रेमध्ये यात्रेबरोबरच राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शने, शेती विषयक प्रदर्शने, समारंभ, पीक स्पर्धा, दुग्ध स्पर्धा, उत्कृष्ट जातिवंत जनावरांची व घोड्यांची निवड तसेच विविध बक्षिसांचे वितरण आदि कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. तसेच कर्मवीर कै. बाबासाहेब माने - पाटील, सहकार महर्षी कै. शंकरराव मोहिते - पाटील व धर्मवीर कै. सदाशिवराव माने - पाटील यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ नामांकित पुरुष व महिला मल्लांच्या जंगी निकाली कुस्त्यांच्या फडाचेही आयोजन करण्यात येऊन विजेत्या मल्लांना बक्षीस वितरण करण्यात येते. या महाशिवरात्र यात्रा व जंगी निकाली कुस्त्यांकरिता पंचक्रोशीतील भाविक मोठ्या संख्येने देवदर्शन व यात्रेकरिता उपस्थित राहात असल्याने फार मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. सध्या देशात व राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने रविवारी (7 मार्च) ते शुक्रवारी (12 मार्च) या कालावधीमध्ये सालाबादप्रमाणे भरविण्यात येणारी महाशिवरात्र यात्रा न भरविण्याचा निर्णय यात्रा कमिटीने घेतला असल्याची माहिती अध्यक्ष जयसिंह मोहिते - पाटील यांनी दिली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The historic Mahashivratri Yatra at Akluj will not be arranged due to the corona