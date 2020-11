पुणे पदवीधर, शिक्षकच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आमदार विजयकुमार देशमुखांचा होम टू होम प्रचार 

सोलापूर : विधान परिषदेच्या पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघातील निवडणुकीच्या अनुषंगाने माजी पालकमंत्री तथा भाजपचे आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी सोलापूर शहरातील विविध भागात पदवीधर आणि शिक्षकांच्या भेटी गाठी सुरु केल्या आहेत. या निवडणुकीतील भाजपच्या दोन्ही उमेदवारांना प्रथम पसंतीचे मत देऊन भरघोस मतांनी निवडून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. या प्रचार दौऱ्याची सुरुवात उमा नगरी येथून झाली. यावेळी नगरसेवक शिवानंद पाटील, शहर उत्तर पश्‍चिम मंडळ अध्यक्ष सचिन कुलकर्णी, मंडळ सरचिटणीस जगू अळ्ळीमार, महिला मोर्चा सरचिटणीस डॉ. प्राची हुलसुरकर, विपूल दळवी, सुनंदा बिराजदार, दत्तू पोसा, विजयालक्ष्मी एडके, सुचित चौगुले, ईश्वर हिरेमठ, वाय. पी. कांबळे उपस्थित होते. आमदार देशमुख म्हणाले, गेल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पदवीधर आणि शिक्षकांच्या प्रश्‍नांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. या सरकारला धडा शिकवण्यासाठी सर्व शिक्षक आणि पदवीधर मतदारांनी भाजपाच्या दोन्ही उमेदवारांना प्रथम पसंतीचे मतदान करून भरघोस मतांनी निवडून द्यावे. आमदार देशमुख यांनी उमा नगरी मधील प्रत्येक मतदारांच्या घरी जाऊन पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील दोन्ही उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन केले.

