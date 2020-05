कोटा येथून सोलापूर जिल्ह्यात आलेले 39 विद्यार्थी होम क्वारंटाइन

सोलापूर : राजस्थानतील कोटा येथे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात आणण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळ धुळे विभागाच्या बस कोटाकडे गेल्या होत्या. सोलापूर जिल्ह्यातील 39 विद्यार्थी कोटा येथून आले असून या विद्यार्थ्यांना होम क्वारंटाइन करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. नीट, जेईई यासह अन्य स्पर्धात्मक परीक्षा व शिक्षणासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थी कोटा येथे शिकण्यासाठी जातात. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाउन जाहीर केल्याने हे विद्यार्थी तेथेच अडकले होते. या मुलांना पुन्हा त्यांच्या त्यांच्या घरी सुखरूप पोच करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रयत्न केले जात होते. कोटा येथे महाराष्ट्रातील दीड ते दोन हजार विद्यार्थी शिक्षणानिमित्त गेले होते. या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावी परत येण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळच्या 100 बस कोटा येथे पाठविल्या होत्या. सोलापूर जिल्ह्यातील 39 विद्यार्थी शुक्रवारी (ता. 1) रात्री सोलापूर जिल्ह्यात सुखरूप पोचले आहेत. त्यात सोलापूर शहरातील 14, माढा तालुक्‍यातील 11, माळशिरस तालुक्‍यातील सात, पंढरपूर तालुक्‍यातील दोन, बार्शी तालुक्‍यातील दोन, सांगोला तालुक्‍यातील एक व करमाळा तालुक्‍यातील दोन विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून त्यांना होम क्वारंटाइन करण्यात आले आहे.

