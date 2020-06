इशारा... आदेशाचे उल्लंघन करणारी सोलापुरातील रुग्णालये व दुकाने होणार सील (VIDEO)

सोलापूर : लाॅकडाऊन शिथिलीकरणाच्या कालावधीत शासनाने निश्चित केलेल्या नियमानुसार महापालिकेने काढलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे रुग्णालये आणि दुकानांना थेट सील करण्याचा इशारा महापालिकेचे आयुक्त डाॅ. पी. शिवशंकर यांनी आज दिला. श्री. शिवशंकर म्हणाले, शहरातील खासगी रुग्णालयांनी एकूण खाटांची, रिक्त खाटांची तसेच भरलेल्या खाटांची दैनंदिन माहिती रुग्णालयाबाहेर लावणे बंधनकारक आहे. रुग्णालयाच्या दर्शनी भागातच ही माहिती नागरिकांना दिसणे आवश्यक आहे. तसा आदेश मी काल सोमवारी काढला आहे. या आदेशाचा उल्लंघन करणाऱ्या दवाखान्याना सुरवातीला आर्थिक दंड करण्यात येईल. त्यानंतरही डॅश बोर्डची कार्यवाही झाली नाही तर दुप्पट दंड करण्यात येईल. त्यानंतरही परिस्थितीत बदल झाला नाही तर मात्र संबंधित रुग्णालयास सील ठोकण्यात येईल. सोलापूर शहरातील दुकाने पाच जूनपासून सुरु होत आहे. सर्व दुकानदारांनी कॅशलेसचा वापर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या दुकानात कॅशलेसचा व्यवहार होणार नाही, त्यांनाही पहिल्यांदा आर्थिक दंड करण्यात येईल. दुसऱ्यावेळी दुप्पट दंड केला जाईल, त्यानंतरही कॅशलेसची सुविधा न केल्यास संबंधित दुकानालाही सील ठोकण्यात येणार आहे. कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे करण्यात येईल, असा ईशाराही आयुक्तांनी यावेळी दिला. सोलापुरातील रुग्णालये व दुकाने होणार सील (VIDEO)

