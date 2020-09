बेरोजगारीवर करा प्रभावी उपाययोजना करा : ऍड. एम. एच. शेख; माकपचे लक्षवेधी आंदोलन 

सोलापूर : मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या वतीने मंगळवारी (ता. 22) कामगार, कष्टकरी व कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचे प्रश्न घेऊन देशव्यापी मागणी सप्ताह पाळण्याची हाक देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने सोलापुरात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे केंद्रीय समिती सदस्य राज्य सचिव, माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा सचिव ऍड. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात आणि ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी मागण्यांचे फलक दाखवून घरोघरी लक्षवेधी आंदोलन मागणी सप्ताह पाळण्यात आले. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाउनच्या काळात सबंध देशात भूकबळी आणि न भूतो न भविष्यती अशी बेकारीची परिस्थिती उद्भवली. उद्योगधंदे बंद पडले, लोकांची क्रयशक्ती घटली, असे भीषण दारिद्य्र असताना केंद्र आणि राज्य सरकार यावर प्रभावी उपायांची अंमलबजावणी करण्याकरिता सर्वांना मोफत रास्त धान्य द्यावे, लॉकडाउन काळातील वीजबिले माफ करावीत, बेरोजगारांना रोजगार द्यावा, कामगार कायद्यातील प्रतिगामी बदल रद्द करावा, शेतकऱ्यांच्या विरोधातील विधेयक मागे घ्यावे या प्रमुख न्याय्य हक्काच्या मागण्या घेऊन सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी माकपने मागणी सप्ताहाची हाक दिली, अशी माहिती मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव ऍड. एम. एच. शेख यांनी घरोघरी लक्षवेधी आंदोलन करताना दिली. दत्तनगर येथे माजी नगरसेविका सुनंदा बल्ला, अशोक बल्ला, दीपक निकंबे, अनिल वासम, शिवा श्रीराम, किशोर गुंडला, सूरज सोनसळे आदींनी फलक दाखवून सरकारचे लक्ष वेधले.

Web Title: A house-to-house agitation for various demands from the MCP